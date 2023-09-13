"Моя любове": Венсан Кассель привітав доньку Діву з 19-річчям (фото)

12 вересня 2023 Діві Кассель виповнилося 19 років.

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56-річний французький актор Венсан Кассель привітав з 19-річчям доньку Діву. Знімком іменинниці та словами побажань колишній чоловік Моніки Беллуччі поділився в Instagram.

"Моя любове, моє божествене створіння, моя Девінья, усе, чим ти є і завжди була, змушує мене пишатися тим, що я – твій батько. 3 днем народження, люба, все найкраще попереду. Я люблю тебе", — зазначив батько трьох дітей.

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На фото спадкоємиця Моніки Беллуччі та Венсана Касселя позує в басейні на фоні пальми без макіяжу. На її обличчі видно кілька крапель води.

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Діва Кассель

Від шлюбу з італійською акторкою в Касселя також є донька Леоні. Пара розпалася у 2013 році.

У 2018 Венсан одружився з молодшою на 30 років моделлю Тіною Кунакі. Вони виховують спільну доньку Амазонію, проте у 2023 році стало відомо про їхній розрив.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

Наразі про особисте життя зірки "Чорного лебедя" практично нічого не відомо. А Моніка Беллуччі тим часом зустрічається з режисером Тімом Бертоном.

Нагадаємо, Венсан Кассель вийшов на подіум під час Паризького тижня моди.

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