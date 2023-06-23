56-річний Венсан Кассель вийшов на подіум (відео)

Актор почувався дуже впевнено як модель.

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Французький актор і продюсер Венсан Кассель спробував себе в новому амплуа. Чоловік, який віднедавна знову самотній, став моделлю і відкрив шоу модного бренду Ami в Парижі. Відповідні фотографії з'явилися у фотобанку Getty Images, а відео з його виходом гуляють мережею.

Александр Маттуссі, засновник бренду Ami, представив чоловічу колекцію весна-літо 2024 22 червня в межах Тижня моди в Парижі. Венсан Кассель першим піднявся на подіум. На ньому були чорні штани в смужку і подовжене елегантне пальто чорного кольору.

На подіумі актор почувався не менш упевнено, ніж на знімальному майданчику, і порадував шанувальників своєю появою.

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Як стало відомо у квітні цього року, Венсан розлучився зі своєю молодою дружиною Тіною Кунакі, через що остання, за словами інсайдерів, "була вбита горем". За непідтвердженою інформацією, причиною розриву стала зрада дівчини.

Венсан Кассель і Тіна Кунакі разом з 2016 року. Актор і модель одружилися в серпні 2018 року, а в квітні 2019 року в них народилася дочка Амазоні. Після сварки чоловік видалив усі спільні фото з дружиною.

Також у актора є дві доньки від першої дружини Моніки Белуччі: 18-річна Діва і 12-річна Леоні. Венсан і Моніка були одружені майже 14 років, з 1999 по 2013 рік.

Раніше Фокус писав, що Венсан Кассель розповів, у чому полягає небезпека соцмереж.