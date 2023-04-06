Венсан Кассель та Тіна Кунакі розлучилися, - ЗМІ

Джерела стверджують, що Венсан та Тіна розійшлися ще кілька тижнів тому після п'яти років спільного життя.

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56-річний актор Венсан Кассель вилучив усі фото своєї 26-річної дружини Тіни Кунакі зі свого Instagram. А джерела стверджують, що пара розлучилася після п'яти років спільного життя. Відомо, що Тіну та Венсана не бачили разом вже кілька тижнів. Про це пише Daily Mail.

Кунакі цього тижня була на футбольному матчі, але вона сиділа на трибунах на самоті та виглядала пригніченою.

А фанати з'ясували, що в Instagram Венсана Касселя більше немає жодного фото його молодої дружини. І він не опублікував нічого, присвяченого дню народження Тіни, який вона святкувала 5 квітня. Востаннє він коментував її фото ще 17 лютого. Раніше такого ніколи не траплялося, тож у коментарях підписники почали запитувати у моделі: "Де ваш чоловік?".

Ні Тіна, ні Венсан публічно не коментували чутки про статус їхнього шлюбу, проте в останні кілька тижнів обидва продовжували регулярно ділитися новинами про роботу у своїх акаунтах.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель Фото: Getty Images

Джерело підтвердило чутки про розлучення, сказавши, що вони розлучилися ще кілька тижнів тому. За його словами, "Тіна вбита горем".

Нагадаємо, Венсан Кассель, зірка фільмів "Дванадцять друзів Оушена" та "Братство вовка", одружився з Тіною у 2018 році, через два роки після того, як вони вперше зустрілися. Причому Тіна не впізнала Касселя, коли вони знайомилися.

Пара зіграла гарне весілля у Франції. На Тіні була розкішна сукня від Віри Вонг.

У 2019 році, коли пара переїхала до Бразилії, у них народилася дочка Амазонія.

Лише місяць тому Тіна розповідала про стосунки з Венсаном в інтерв'ю Vogue France, з радістю згадуючи їхнє перше побачення.

"Вперше, коли я пішла на побачення з чоловіком, я була в джинсах і футболці, а він був зі своїм двоюрідним братом, тож насправді це було не зовсім побачення. Він справді захотів знову мене побачити, а його двоюрідний брат їхав наступного дня, тому я розіграла просту та ефективну карту", — жартувала модель.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

Роман Касселя та Кунакі критикували через 30-річну різницю у віці. Проте актор лише жартував, що це "дуже несправедливо". Він постійно ділився знімками дружини в соцмережах та освідчувався їй у коханні.

Він також познайомив її зі своїми доньками від Моніки Беллуччі: Девою і Леоні. Сім'я часто відпочивала разом.

Моніка Беллуччі, з якою Кассель розлучився після 14 років шлюбу 2013 року, ніколи не коментувала новий шлюб свого чоловіка.

Востаннє Венсан Кассель ділився спільними фото з Тіною Кунакі ще у січні. Вони вирушили до Бразилії на Новий рік і актор писав, що дуже щасливий.