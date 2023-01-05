Венсан Кассель поділився зворушливими кадрами з відпочинку з Тіною Кунакі (фото)

Закохані відправилися на новорічний відпочинок у Бразилію.

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56-річний французький актор Венсан Кассель поділився зворушливими кадрами з відпочинку зі своєю дружиною Тіною Кунакі. Сімейні кадри колишній коханий Моніки Беллуччі опублікував в Instagram з 1,4 млн підписників.

Зіркова пара відправилася на відпочинок у Ріо-де-Жанейро.

На фото Кассель постав у зеленій футболці та яскравих жовтих штанах. До образу він додав темно-зелену шапку. Тим часом 25-річна французька модель продемонструвала стильний та відвертий аутфіт — яскраву футболку та класичні джинси. У момент зйомки актор оголив живіт своєї коханої, чим продемонстрував її підтягнуту фігуру.

Кассель підписав фото рядками з пісні "Tu veux, tu veux pas" Бріджит Бардо.

[ + – ] Венсан Кассель та Тіна Кунакі

На іншому кадрі закохані постали в парних total-white образах на фоні нічного океану.

Тим часом Тіна Кунакі також поділилася кількома кадрами з бразильського Нового року. На фото зірка подіумів позує в білосніжному комбінезоні.

"🎇🎆2023!!!!" — лаконічно підписала публікацію молода мама.

[ + – ] Тіна Кунакі

Венсан Кассель та молодша за нього на 30 років Тіна Кунакі одружилися у 2018 році. Від їхнього союзу підростає донька Амазонія.

Нагадаємо, Тіна Кунакі приміряла ідеальний вкорочений пуховик на сезон зима 2022/23.

Також Фокус писав про трендову спідницю на 2023, яку напередодні продемонструвала Тіна Кунакі.