Тіна Кунакі продемонструвала трендову спідницю на 2023 рік (фото)

Знаменитість відправилася на відпочинок у Бразилії.

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25-річна французька модель Тіна Кунакі продемонструвала трендову спідницю на 2023 рік. Знімками з відпочинку зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з 1,4 млн підписників.

Молода дружина Венсана Касселя позувала серед пальм у чорному ліфі та сірій спідниці з вирізом на бедрі від Jacquemus. До бразильського аутфіту Тіна Кунакі додала масивні сережки у формі морських зірок.

Волосся знаменитість зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж. На ногах молодої мами були білі босоніжки на підборах.

"Місячне сяйво, за яким я так сумувала", — прокоментувала карусель кадрів знаменитість.

Серед інших реакцій на фото Тіни Кунакі з відпочинку прокоментували світлини і представники модного дому Jacquemus, залишивши смайлик у формі бразильського прапора.

[ + – ] Тіна Кунакі

Тіна Кунакі одружена з французьким актором Венсаном Касселем. Від зіркового союзу підростає донька Амазонія, яку не показують публіці.

Нагадаємо, 25-річна Тіна Кунакі випрямила волосся та знялася в лаконічному образі.

Також Фокус писав про ідеальний вкорочений пуховик на зиму 2022-23, який напередодні продемонструвала Тіна Кунакі.