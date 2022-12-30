Тіна Кунакі продемонструвала трендову спідницю на 2023 рік (фото)
Знаменитість відправилася на відпочинок у Бразилії.
25-річна французька модель Тіна Кунакі продемонструвала трендову спідницю на 2023 рік. Знімками з відпочинку зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з 1,4 млн підписників.
Молода дружина Венсана Касселя позувала серед пальм у чорному ліфі та сірій спідниці з вирізом на бедрі від Jacquemus. До бразильського аутфіту Тіна Кунакі додала масивні сережки у формі морських зірок.
Волосся знаменитість зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж. На ногах молодої мами були білі босоніжки на підборах.
"Місячне сяйво, за яким я так сумувала", — прокоментувала карусель кадрів знаменитість.
Серед інших реакцій на фото Тіни Кунакі з відпочинку прокоментували світлини і представники модного дому Jacquemus, залишивши смайлик у формі бразильського прапора.
Тіна Кунакі одружена з французьким актором Венсаном Касселем. Від зіркового союзу підростає донька Амазонія, яку не показують публіці.
Нагадаємо, 25-річна Тіна Кунакі випрямила волосся та знялася в лаконічному образі.
Також Фокус писав про ідеальний вкорочений пуховик на зиму 2022-23, який напередодні продемонструвала Тіна Кунакі.