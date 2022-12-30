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Стиль жизни

Тина Кунаки продемонстрировала трендовую юбку на 2023 год (фото)

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Фото: Getty Images | Тина Кунаки

Знаменитость отправилась на отдых в Бразилию.

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25-летняя французская модель Тина Кунаки продемонстрировала трендовую юбку на 2023 год. Снимками с отдыха звезда подиумов делится в своем Instagram с 1,4 млн подписчиков.

Молодая жена Венсана Касселя позировала среди пальм в черном лифе и серой юбке с вырезом на бедре от Jacquemus. К бразильскому аутфиту Тина Кунаки добавила массивные серьги в форме морских звезд.

Волосы знаменитость собрала в хвост, а на лице сделала легкий макияж. На ногах молодой мамы были белые босоножки на каблуке.

"Лунный свет, по которому я так скучала", — прокомментировала карусель кадров знаменитость.

Среди других реакций на фото Тины Кунаки с отдыха прокомментировали фотографии и представители модного дома Jacquemus, оставив смайлик в форме бразильского флага.

Тина Кунаки

Модель Тина Кунаки замужем за французским актером Венсаном Касселем. От звездного союза подрастает дочь Амазония, которую не показывают публике.

Напомним, 25-летняя Тина Кунаки выпрямила волосы и снялась в лаконичном образе.

Также Фокус писал об идеальном укороченном пуховике на зиму 2022-23, который накануне продемонстрировала Тина Кунаки.