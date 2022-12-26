Тина Кунаки продемонстрировала идеальный укороченный пуховик 2023 (фото)
Звезда подиумов сделала ставку на темные оттенки.
25-летняя французская модель Тина Кунаки продемонстрировала идеальный укороченный пуховик 2023. Снимком в модном аутфите знаменитость поделилась в своем Instagram с 1,4 млн подписчиков.
На фото молодая жена Венсана Касселя позирует в укороченном плюшевом пуховике коричневого оттенка с высокой горловиной и свободных темных брюках. Черные вьющиеся волосы Кунаки традиционно были распущены.
"Воспоминания. Ой. @leadolier", — подписала карусель фото звезда подиумов.
Отметим, что публикации возлюбленной французского актера набрали 44,5 тысячи лайков за два дня.
Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018 году. Звездные супруги воспитывают общую дочь Амазонию, которую не показывает публике. Ребёнок стал первым для модели, однако Кассель воспитывает 18-летнюю дочь Деву и 12-летнюю Леони от союза с Моникой Беллуччи.
Впрочем, звездная пара часто делится общими фотографиями и выходит вместе в свет, демонстрируя теплые чувства друг к другу.
Напомним, Тина Кунаки выпрямила свои вьющиеся волосы и снялась в лаконичном аутфите.
Также Фокус писал о выходе на публику Тины Кунаки и Венсана Касселя во время Венецианского кинофестиваля 2022.