Тина Кунаки и Венсан Кассель в элегантных образах посетили Венецианский кинофестиваль

Звездная пара приковала к себе все внимание на киномероприятии.

25-летняя французская модель Тина Кунаки посетила 79-й Венецианский кинофестиваль в компании своего мужа, 55-летнего французского актера Венсана Касселя. Об этом пишет Just Jared.

Звездная пара прибыла на премьеру драмы "Афина" французского режиссера Ромена Гавраса.

Для выхода в свет молодая возлюбленная Венсана Касселя выбрала асимметричное кожаное платье со змеиным принтом, идеально подчеркнувшее фигуру 25-летней модели. К аутфиту Тина Кунаки добавила темные колготки и черные босоножки с тонкими ремешками и акцентным прозрачным каблуком.

В качестве аксессуаров молодая мама выбрала массивный чокер, бриллиантовые серьги и легендарный браслет Serpenti Bvlgari. Ее волосы были собраны в аккуратный пучок.

[ + – ] Тина Кунаки на Венецианском кинофестивале

Тем временем, бывший муж Моники Беллуччи вышел на красную дорожку киномероприятия в темно-синем поло и классическом бежевом костюме. На его ногах были кожаные лоферы. К своему образу Венсан Кассель добавил трендовые очки.

Звездные супруги позировали фотографам, держась за руки. Они практически не отходили друг от друга.

[ + – ] Венсан Кассель и Тина Кунаки на Венецианском кинофестивале

Венсан Кассель и младше его на 30 лет Тина Кунаки поженились в 2018 году. Через год у них родилась дочь Амазония, которую они всячески скрывают от папарацци.

Напомним, Тина Кунаки примеряла платье Мэрилин Монро.

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