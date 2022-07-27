Тина Кунаки примерила платье Мэрилин Монро (фото)

Тренд на наряды Мэрилин Монро продолжается.

25-летняя французская модель Тина Кунаки примеряла платье, как у Мэрилин Монро. Снимками в новом нежном образе супруга Венсана Касселя поделилась в своем Instagram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Звезда подиумов появилась в романтичном белом платье с глубоким декольте и открытой спиной. Волосы Кунаки собрала в аккуратный пучок. А на ногах модели были светлые босоножки на каблуке.

Наряд очень напоминал культовое платье легендарной актрисы Мэрилин Монро, однако в современном варианте лука ткань платья фактурная, а не плиссированная, как в оригинале.

Похожее платье Мэрилин Монро продемонстрировала в фильме 1955 года "Зуд седьмого года".

[ + – ] Тина Кунаки примеряла платье Мэрилин Монро

"Сладкая как фанта", — подписала карусель снимков молодая жена Венсана Касселя.

[ + – ] Тина Кунаки Фото: tinakunakey [ + – ] Тина Кунаки Фото: tinakunakey

В мае 2022 американская теледива Ким Кардашьян вышла на красную дорожку Met Gala в настоящем культовом платье Мэрилин Монро. Правда, впоследствии в Сети разразился скандал относительно того, что модель своими пышными формами испортила легендарный наряд.

Напомним, Тина Кунаки в красном мини-платье сходила на свидание с Венсаном Касселем.

Также Фокус писал об идеальных парных образах для летней фотосессии, которые накануне продемонстрировали Тина Кунаки и Венсан Кассель.