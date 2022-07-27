Тіна Кунакі приміряла сукню Мерилін Монро (фото)

Тренд на вбрання Мерилін Монро продовжується.

25-річна французька модель Тіна Кунакі приміряла сукню, як у Мерилін Монро. Знімками в новому ніжному образі дружина Венсана Касселя поділилася у своєму Instagram.

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Зірка подіумів постала в романтичній білій сукні з глибоким декольте та відкритою спиною. Волосся Кунакі зібрала в охайний пучок. А на ногах моделі були світлі босоніжки на підборах. Вбрання дуже нагадувало культову сукню легендарної акторки Мерилін Монро, проте у сучасному варіанті луку тканина сукні фактурна, а не плісирована, як в оригіналі.

Схожу сукню Мерилін Монро продемонструвала у фільмі "Сверблячка сьомого року".

[ + – ] Тіна Кунакі приміряла сукню Мерилін Монро

"Солодка як фанта", — підписала карусель знімків молода дружина Венсана Касселя.

[ + – ] Тіна Кунакі Фото: tinakunakey [ + – ] Тіна Кунакі Фото: tinakunakey

У травні 2022 американська теледіва Кім Кардаш'ян вийшла на червону доріжку Met Gala у справжній культовій сукні Мерилін Монро. Щоправда, згодом у мережі вибухнув скандал щодо того, нібито модель своїми пишними формами зіпсувала легендарне вбрання.

Нагадаємо, Тіна Кунакі у червоній мінісукні сходила на побачення з Венсаном Касселем.

Також Фокус писав про ідеальні парні образи для літньої фотосесії, які напередодні продемонстрували Тіна Кунакі та Венсан Кассель.