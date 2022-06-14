Кім Кардаш'ян порвала легендарну сукню Мерілін Монро, – ЗМІ

У музеї Ріплі, де зберігається сукня, заперечують, що вона пошкоджена, проте фото говорять самі за себе.

Сукня тілесного кольору в стразах, в якій легендарна кінодіва Мерілін Монро привітала Джона Кеннеді піснею "З днем ​​народження, містер президент" у 1962 році, виявилася зіпсованою після того, як світська левиця та бізнес-вумен Кім Кардаш'ян приміряла її перед Met Gala, пише Page Six.

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Попри те, що за три тижні до заходу Кім схудла на сім кілограмів, чим викликала критику дієтологів, сукня Мерілін все ж таки виявилася на неї замалою. Просте позування Кардаш'ян для фотографій на червоній килимовій доріжці з Пітом Девідсоном могло пошкодити "найдорожчій сукні у світі".

[ + – ] Кім Кардаш'ян позує в оригінальній сукні Мерілін Монро Фото: Instagram kimkardashian

Таблоїд Pop Culture опублікував поруч знімки вбрання, ймовірно, до і після того, як Кардаш'ян одягла його в Метрополітен. На одному з кадрів видно сліди розтягнутої тканини та відсутні кристалів, особливо навколо задньої застібки сукні.

"Кім взагалі не слід одягати цю сукню. Я маю на увазі, що так, приємно віддати належне Мерілін, але вона могла б зробити нове плаття і скопіювати його. Це був позачасовий і культовий артефакт, який пошкоджений", "Залиште Кім знищити історичний витвір мистецтва", "Вітаємо Met Gala з демонстрацією реального прикладу того, чому відділ консервації, такий як Інститут костюма, необхідний для історично важливих предметів одягу", — пишуть у коментарях.

Адміністрація музею Ріплі, який надав Кім плаття Мерилін, раніше запевняла, що вжиті превентивні заходи для запобігання будь-якій можливій шкоді:

"Це було непростим рішенням для Ріплі, однак Кім Кардаш'ян продовжує виявляти величезну повагу до цієї можливості та історичного одягу. Від великих досліджень до дотримання рекомендацій, таких як відсутність макіяжу, носіння сукні тільки для короткого виходу на червону доріжку та абсолютно жодних змін, вона стала провідником — і додала — до його історії". Водночас музей зазначив, що предмет одягу "не постраждав".

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян подарували фейкове пасмо волосся голлівудської легенди.