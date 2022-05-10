Кім Кардаш'ян подарували фейкове пасмо волосся Мерилін Монро

Знаменитість здивувала публіку своїм незвичайним образом на Met Gala 2022.

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Американській теледіві Кім Кардаш'ян, яка нещодавно приміряла справжню сукню Мерилін Монро, подарували несправжнє пасмо волосся зірки минулого століття. Про це пише 1 News.

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41-річна Кім для повного перевтілення на Мерилін Монро вивела свій темно-чорний колір волосся та пофарбувалася в платиновий блонд. Як відомо, їй подарували справжній локон волосся Мерилін Монро для точного відтворення кольору. Проте, як виявилося пізніше, музей в Орландо Ріплей надав для теледіви підробку волосся.

[ + – ] Кім Кардаш'ян вийшла на червону доріжку Met Gala у культовій сукні Мерилін Монро Фото: Скриншот

Адже на відео, де Кім Кардаш'ян вручають ту саму скриньку з волоссям Мерилін Монро, повідомляється, що пасмо було збережено після стрижки секс-символу Робертом Чемпіоном перед її виступом у Медісон-сквер-гарден. Проте експерти заявили, що цей стиліст не працював у цей день з волоссям співачки, а до знаменитого виступу її готував Кеннет Беттель.

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Нагадаємо, акторка Лілі Рейнхарт розкритикувала Кім Кардаш'ян за її образ на Met Gala. За словами зірки серіалу "Рівердейл", не варто морити себе дієтами заради омріяної сукні.

Також Фокус писав про примірку теледівою ще однієї сукні Мерилін Монро. Її секс-символ минулого століття надягала на церемонію "Золотий глобус" у 1962 році.