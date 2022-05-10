Ким Кардашьян подарили фейковую прядь волос Мэрилин Монро

Знаменитость удивила публику своим необычным образом на Met Gala 2022.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американской теледиве Ким Кардашьян, недавно примерившей настоящее платье Мэрилин Монро, подарили ненастоящую прядь волос звезды прошлого века. Об этом пишет 1 News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

41-летняя Ким для полного перевоплощения на Мэрилин Монро вывела свой темно-черный цвет волос и покрасилась в платиновый блонд. Как известно, ей подарили настоящий локон волос Мэрилин Монро для точного цветового воспроизведения. Однако, как оказалось позже, музей в Орландо Риплей предоставил для теледивы подделку волос.

[ + – ] Ким Кардашьян вышла на красную дорожку Met Gala в культовом платье Мэрилин Монро Фото: Скриншот

Ведь на видео, где Ким Кардашьян вручают сундук с волосами Мэрилин Монро, сообщается, что прядь была сохранена после стрижки секс-символа Робертом Чемпионом перед ее выступлением в Мэдисон-сквер-гарден. Однако эксперты заявили, что этот стилист не работал в этот день с волосами певицы, а к знаменитому выступлению ее готовил Кеннет Беттель.

[ + – ] Ким Кардашьян привыкает к новому цвету волос

Напомним, актриса Лили Рейнхарт раскритиковала Ким Кардашьян за ее образ на Met Gala. По словам звезды сериала "Ривердейл", не стоит морить себя диетами "ради дурацкого платья".

Также Фокус писал о примерке теледивой еще одного платья Мэрилин Монро. Ее секс-символ прошлого века надевала на церемонию "Золотой глобус" в 1962 году.