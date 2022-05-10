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Ким Кардашьян подарили фейковую прядь волос Мэрилин Монро

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Фото: Instagram/Kim Kardashian West | Ким Кардашьян

Знаменитость удивила публику своим необычным образом на Met Gala 2022.

Американской теледиве Ким Кардашьян, недавно примерившей настоящее платье Мэрилин Монро, подарили ненастоящую прядь волос звезды прошлого века. Об этом пишет 1 News.

41-летняя Ким для полного перевоплощения на Мэрилин Монро вывела свой темно-черный цвет волос и покрасилась в платиновый блонд. Как известно, ей подарили настоящий локон волос Мэрилин Монро для точного цветового воспроизведения. Однако, как оказалось позже, музей в Орландо Риплей предоставил для теледивы подделку волос.

Ким Кардашьян вышла на красную дорожку Met Gala в культовом платье Мэрилин Монро
Ким Кардашьян вышла на красную дорожку Met Gala в культовом платье Мэрилин Монро
Фото: Скриншот

Ведь на видео, где Ким Кардашьян вручают сундук с волосами Мэрилин Монро, сообщается, что прядь была сохранена после стрижки секс-символа Робертом Чемпионом перед ее выступлением в Мэдисон-сквер-гарден. Однако эксперты заявили, что этот стилист не работал в этот день с волосами певицы, а к знаменитому выступлению ее готовил Кеннет Беттель.

Ким Кардашьян привыкает к новому цвету волос

Напомним, актриса Лили Рейнхарт раскритиковала Ким Кардашьян за ее образ на Met Gala. По словам звезды сериала "Ривердейл", не стоит морить себя диетами "ради дурацкого платья".

Также Фокус писал о примерке теледивой еще одного платья Мэрилин Монро. Ее секс-символ прошлого века надевала на церемонию "Золотой глобус" в 1962 году.