Лили Рейнхарт раскритиковала Ким Кардашьян за ее образ на Met Gala

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25-летняя американская актриса Лили Рейнхарт раскритиковала знаменитостей, специально худеющих, чтобы надеть то или иное платье. Об этом пишет Glamour.

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В частности, звезда сериала "Ривердейл" имела в виду Ким Кардашьян, которая для официального выхода на Met Gala похудела на семь килограммов, чтобы примерить культовое платье Мэрилин Монро, в котором она пела песню Happy Birthday Mr. President для Джона Кеннеди.

[ + – ] Ким Кардашьян похудела на 7 килограммов ради платья Мэрилин Монро

"Пройтись по красной ковровой дорожке и дать интервью о том, как ты голодна, потому что не ела углеводов целый месяц… И все это ради того, чтобы влезть в бесовое платье?" – отметила 25-летняя знаменитость.

По словам актрисы, на таких влиятельных людей, как Ким Кардашьян, лежит большая ответственность, ведь миллионы людей по всему миру следят и повторяют за ними все, в том числе и диеты.

[ + – ] Лили Рейнхарт раскритиковала Ким Кардашьян

"Перестаньте поддерживать этих глупых звезд, весь образ которых вращается вокруг их тел. Вообще, я не злой человек, но токсичность этой индустрии иногда так доводит меня, что мне приходится выражаться", — сказала Рейнхарт.

Напомним, Ким Кардашьян арендовала платье Мэрилин Монро за 5 миллионов долларов. В ней теледива провела фотосессию, однако на красную дорожку 41-летняя Ким вышла вместе со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном в копии платья.

Также Фокус писал о самом "голом" платье Met Gala 2022.