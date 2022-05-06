Лили Рейнхарт раскритиковала Ким Кардашьян за ее образ на Met Gala
Знаменитость призывает свою аудиторию к бодипозитиву.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
25-летняя американская актриса Лили Рейнхарт раскритиковала знаменитостей, специально худеющих, чтобы надеть то или иное платье. Об этом пишет Glamour.
В частности, звезда сериала "Ривердейл" имела в виду Ким Кардашьян, которая для официального выхода на Met Gala похудела на семь килограммов, чтобы примерить культовое платье Мэрилин Монро, в котором она пела песню Happy Birthday Mr. President для Джона Кеннеди.
"Пройтись по красной ковровой дорожке и дать интервью о том, как ты голодна, потому что не ела углеводов целый месяц… И все это ради того, чтобы влезть в бесовое платье?" – отметила 25-летняя знаменитость.
По словам актрисы, на таких влиятельных людей, как Ким Кардашьян, лежит большая ответственность, ведь миллионы людей по всему миру следят и повторяют за ними все, в том числе и диеты.
"Перестаньте поддерживать этих глупых звезд, весь образ которых вращается вокруг их тел. Вообще, я не злой человек, но токсичность этой индустрии иногда так доводит меня, что мне приходится выражаться", — сказала Рейнхарт.
Напомним, Ким Кардашьян арендовала платье Мэрилин Монро за 5 миллионов долларов. В ней теледива провела фотосессию, однако на красную дорожку 41-летняя Ким вышла вместе со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном в копии платья.
Также Фокус писал о самом "голом" платье Met Gala 2022.