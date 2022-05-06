Лілі Рейнхарт розкритикувала Кім Кардаш'ян за її образ на Met Gala

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25-річна американська акторка Лілі Рейнхарт розкритикувала знаменитостей, котрі спеціально худнуть, аби надягнути ту чи іншу сукню. Про це пише Glamour.

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Зокрема зірка серіалу "Рівердейл" мала на увазі Кім Кардаш'ян, яка для офіційного виходу на Met Gala схуднула на сім кілограмів, аби приміряти культову сукню Мерилін Монро, у якій вона співала пісню Happy Birthday Mr. President для Джона Кеннеді.

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"Пройтися червоною килимовою доріжкою і дати інтерв'ю про те, яка ти голодна, бо не їла вуглеводів цілий місяць… І все це заради того, щоб влізти в бісову сукню?" — зазначила 25-річна знаменитість.

За словами акторки, на таких впливових людей як Кім Кардаш'ян лежить велика відповідальність, адже мільйони людей по всьому світу стежать та повторюють за ними все, зокрема і дієти.

[ + – ] Лілі Рейнхарт розкритикувала Кім Кардаш'ян

"Перестаньте підтримувати цих дурних зірок, весь образ яких обертається навколо їхніх тіл. Взагалі, я не зла людина, але токсичність цієї індустрії іноді так доводить мене, що мені доводиться висловлюватися", — сказала Рейнхарт.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян орендувала сукню Мерилін Монро за 5 мільйонів доларів. У ній теледіва провела фотосесію, проте на червону доріжку 41-річна Кім вийшла разом зі своїм бойфрендом Пітом Девідсоном у копії сукні.

Також Фокус писав про найбільш "голу" сукню Met Gala 2022.