Лілі Рейнхарт розкритикувала Кім Кардаш'ян за її образ на Met Gala
Знаменитість закликає свою аудиторію до бодіпозитиву.
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25-річна американська акторка Лілі Рейнхарт розкритикувала знаменитостей, котрі спеціально худнуть, аби надягнути ту чи іншу сукню. Про це пише Glamour.
Зокрема зірка серіалу "Рівердейл" мала на увазі Кім Кардаш'ян, яка для офіційного виходу на Met Gala схуднула на сім кілограмів, аби приміряти культову сукню Мерилін Монро, у якій вона співала пісню Happy Birthday Mr. President для Джона Кеннеді.
"Пройтися червоною килимовою доріжкою і дати інтерв'ю про те, яка ти голодна, бо не їла вуглеводів цілий місяць… І все це заради того, щоб влізти в бісову сукню?" — зазначила 25-річна знаменитість.
За словами акторки, на таких впливових людей як Кім Кардаш'ян лежить велика відповідальність, адже мільйони людей по всьому світу стежать та повторюють за ними все, зокрема і дієти.
"Перестаньте підтримувати цих дурних зірок, весь образ яких обертається навколо їхніх тіл. Взагалі, я не зла людина, але токсичність цієї індустрії іноді так доводить мене, що мені доводиться висловлюватися", — сказала Рейнхарт.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян орендувала сукню Мерилін Монро за 5 мільйонів доларів. У ній теледіва провела фотосесію, проте на червону доріжку 41-річна Кім вийшла разом зі своїм бойфрендом Пітом Девідсоном у копії сукні.
Також Фокус писав про найбільш "голу" сукню Met Gala 2022.