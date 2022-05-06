Ким Кардашьян примерила еще одно платье Мэрилин Монро

В этот раз Ким вышла в свет в темно-зеленом платье, которое кинодива надевала на церемонию "Золотой глобус" в 1962 году

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Ким Кардашьян продолжает отдавать дань уважения стилю кинодивы Мэрилин Монро и продемонстрировала новый ретро-образ. Фото она опубликовала в своем Instagram.

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Она надела еще один культовый наряд: темно-зеленое платье с блестками, в котором Мэрилин Монро блистала на церемонии "Золотой глобус" в 1962 году.

[ + – ] Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Мэрилин Монро на церемонии "Золотой Глобус" 1962 года Фото: Instagram kimkardashian

Оказалось, что именно в нем Ким собиралась на Met Gala, но ее бойфренд Пит Дэвидсон "его отверг", так что на гала-вечере модель и звезда реалити-шоу появилась в куда более узнаваемом платье. Это было подлинное платье Монро, в котором она поздравляла президента Кеннеди с днем рождения. Чтобы влезь в наряд стоимостью 5 миллионов долларов, Ким села на строгую диету и скинула семь килограмм. Впрочем, после дефиле по лестнице, она переоделась в копию культового наряда.

[ + – ] Ким Кардашьян в культовом платье Мэрилин Монро Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон Фото: Instagram kimkardashian

Ким похвасталась, что кроме зеленого платья Мэрилин Монро, она также купила статуэтку "Золотой глобус", которая принадлежала актрисе и которую та получила в номинации "Всемирный фаворит".

[ + – ] Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро Фото: Instagram kimkardashian

"В завершение вечера после Met Gala мне выпала честь переодеться в платье Мэрилин Монро от Нормана Норелла, которое она носила на церемонии вручения "Золотого глобуса" в 1962 году. В поисках расшитого бисером платья от Жана Луи, которое я надела на гала-вечеринку, я обнаружила, что @Juliens_Auctions владеет культовым зеленым платьем Мэрилин с блестками. В ходе дальнейших исследований я выяснила, что обладателем "Глобуса", который она получила в тот вечер, был не кто иной, как мой флорист. Я увидела во всем этом знак того, что все звезды сошлись. Одна из величайших привилегий в моей жизни — иметь возможность направить мою внутреннюю Мэрилин так, в такую ​​особенную ночь. Спасибо Julien's Auction и Джеффу за то, что помогли сделать это воспоминание возможным", — написала Ким.

[ + – ] Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро Фото: Instagram kimkardashian

Судя по фото из соцсетей, Ким немного переделала зеленое платье Монро, убрав декоративные драпировки у декольте.