Кім Кардаш'ян приміряла ще одну сукню Мерилін Монро

Цього разу Кім побачили у темно-зеленій сукні, яку кінодіва одягала на церемонію "Золотий глобус" у 1962 році.

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Кім Кардаш'ян продовжує віддавати шану стилю кінодіви Мерилін Монро та продемонструвала новий ретро-образ. Фото вона опублікувала у своєму Instagram.

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Вона одягла ще одне культове вбрання: темно-зелену сукню з блискітками, в якій Мерилін Монро блискуче блискуче йшла на церемонії "Золотий глобус" у 1962 році.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у сукні Мерилін Монро Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Мерилін Монро на церемонії "Золотий Глобус" 1962 року Фото: Instagram kimkardashian

Виявилося, що саме в ньому Кім збиралася на Met Gala, але її бойфренд Піт Девідсон "його відкинув", так що на гала-вечорі модель і зірка реаліті-шоу з'явилася у впізнаванішій сукні. Це була справжня сукня Монро, в якій вона вітала президента Кеннеді з днем народження. Щоб влізти в наряд вартістю 5 мільйонів доларів, Кім сіла на жорстку дієту і скинула сім кілограмів. Втім, після дефіле сходами, вона переодяглася в копію культового вбрання.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у культовій сукні Мерилін Монро Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон Фото: Instagram kimkardashian

Кім похвалилася, що крім зеленої сукні Мерилін Монро, вона також купила статуетку "Золотий глобус", яка належала акторці і яку та отримала у номінації "Світовий фаворит".

[ + – ] Кім Кардаш'ян у сукні Мерилін Монро Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Кім Кардаш'ян у сукні Мерилін Монро Фото: Instagram kimkardashian

"На завершення вечора після Met Gala мені випала честь переодягтися в сукню Мерилін Монро від Нормана Норелла, яку вона носила на церемонії вручення "Золотого глобуса" в 1962 році. У пошуках розшитої бісером сукні від Жана Луї, яке я одягла на гала-вечірку, я виявила, що @Juliens_Auctions володіє культовою зеленою сукнею Мерілін з блискітками. У процесі подальших досліджень я з'ясувала, що володарем "Глобуса", який вона отримала того вечора, був не хто інший, як мій флорист. Я побачила у всьому цьому знак того, Що всі зірки зійшлися. Один з найбільших привілеїв у моєму житті — мати можливість направити мою внутрішню Мерилін так, в таку особливу ніч. Дякую Julien's Auction і Джеффу за те, що допомогли зробити цей спогад можливим", — написала Кім.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у сукні Мерилін Монро Фото: Instagram kimkardashian

Судячи з фотографій із соцмереж, Кім трохи переробила зелену сукню Монро, прибравши декоративні драпірування у декольте.