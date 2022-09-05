Тіна Кунакі та Венсан Кассель в елегантних образах відвідали Венеційський кінофестиваль
Зіркова пара прикувала до себе всю увагу на кінозаході.
25-річна французька модель Тіна Кунакі відвідала 79-й Венеційський кінофестиваль у компанії свого чоловіка, 55-річного французького актора Венсана Касселя. Про це пише Just Jared.
Зіркова пара прибула на прем'єру драми "Афіна" французького режисера Ромена Гавраса.
Для виходу у світ молода кохана Венсана Касселя обрала асиметричну шкіряну сукню зі зміїним принтом, яка ідеально підкреслила фігуру 25-річної моделі. До аутфіту Тіна Кунакі додала темні колготки та чорні босоніжки з тонкими ремінцями з акцентним прозорим каблуком.
У ролі аксесуарів молода мама обрала масивний чокер, діамантові сережки та легендарний браслет Serpenti Bvlgari. Її волосся було зібране в охайний пучок.
Тим часом колишній чоловік Моніки Беллуччі вийшов на червону доріжку кінозаходу в темно-синьому поло та класичному бежевому костюмі. На його ногах були шкіряні лофери. А до свого образу Венсан Кассель додав трендові окуляри.
Зіркове подружжя позувало фотографам, тримаючи за руки. Вони практично не відходили одне від одного.
Венсан Кассель та менша за нього на 30 років Тіна Кунакі одружилися у 2018 році. Через рік у них народилася донька Амазонія, яку вони всіляко приховують від папараці.
Нагадаємо, Тіна Кунакі приміряла сукню Мерилін Монро.
Також Фокус писав про ідеальний образ для побачення, який продемонструвала Тіна Кунакі.