Тіна Кунакі та Венсан Кассель в елегантних образах відвідали Венеційський кінофестиваль

Зіркова пара прикувала до себе всю увагу на кінозаході.

25-річна французька модель Тіна Кунакі відвідала 79-й Венеційський кінофестиваль у компанії свого чоловіка, 55-річного французького актора Венсана Касселя. Про це пише Just Jared.

Зіркова пара прибула на прем'єру драми "Афіна" французького режисера Ромена Гавраса.

Для виходу у світ молода кохана Венсана Касселя обрала асиметричну шкіряну сукню зі зміїним принтом, яка ідеально підкреслила фігуру 25-річної моделі. До аутфіту Тіна Кунакі додала темні колготки та чорні босоніжки з тонкими ремінцями з акцентним прозорим каблуком.

У ролі аксесуарів молода мама обрала масивний чокер, діамантові сережки та легендарний браслет Serpenti Bvlgari. Її волосся було зібране в охайний пучок.

[ + – ] Тіна Кунакі на Венеційському кінофестивалі

Тим часом колишній чоловік Моніки Беллуччі вийшов на червону доріжку кінозаходу в темно-синьому поло та класичному бежевому костюмі. На його ногах були шкіряні лофери. А до свого образу Венсан Кассель додав трендові окуляри.

Зіркове подружжя позувало фотографам, тримаючи за руки. Вони практично не відходили одне від одного.

[ + – ] Венсан Кассель та Тіна Кунакі на Венеційському кінофестивалі

Венсан Кассель та менша за нього на 30 років Тіна Кунакі одружилися у 2018 році. Через рік у них народилася донька Амазонія, яку вони всіляко приховують від папараці.

Нагадаємо, Тіна Кунакі приміряла сукню Мерилін Монро.

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