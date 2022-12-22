Тина Кунаки сменила прическу и снялась в лаконичном образе (фото)

Молодая жена Венсана Касселя предстала в необычном для себя образе.

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25-летняя французская модель Тина Кунаки предстала в новом образе. Снимками с недавней фотосессии супруга актера Венсана Касселя делится в своих соцсетях.

Знаменитость выпрямила свои вьющиеся волосы, что случается крайне редко. Молодая мама снялась в белом классическом топе и темно-синих брюках.

"Если я вам понадоблюсь, я буду внутри 😄@amazonluxurystores @altuzarra #AmazonLuxuryStores #Ad", — подписала рекламный пост звезда подиумов.

За день карусель фото Тины Кунаки с новой прической набрала около 48 тысяч лайков.

[ + – ] Тина Кунаки

Венсан Кассель и младше его на 30 лет французская модель поженились в 2018 году. Через год у звездных супругов родилась дочь Амазония, которую они всячески скрывают от папарацци.

Несмотря на значительную разницу в возрасте, пар часто демонстрирует свои теплые чувства друг к другу на публике.

Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель посетили Венецианский кинофестиваль.

Также Фокус писал о выходе Тины Кунаки и Венсана Касселя на публику во время fashion-события в столице Франции.