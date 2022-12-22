Тина Кунаки сменила прическу и снялась в лаконичном образе (фото)
Молодая жена Венсана Касселя предстала в необычном для себя образе.
25-летняя французская модель Тина Кунаки предстала в новом образе. Снимками с недавней фотосессии супруга актера Венсана Касселя делится в своих соцсетях.
Знаменитость выпрямила свои вьющиеся волосы, что случается крайне редко. Молодая мама снялась в белом классическом топе и темно-синих брюках.
"Если я вам понадоблюсь, я буду внутри 😄@amazonluxurystores @altuzarra #AmazonLuxuryStores #Ad", — подписала рекламный пост звезда подиумов.
За день карусель фото Тины Кунаки с новой прической набрала около 48 тысяч лайков.
Венсан Кассель и младше его на 30 лет французская модель поженились в 2018 году. Через год у звездных супругов родилась дочь Амазония, которую они всячески скрывают от папарацци.
Несмотря на значительную разницу в возрасте, пар часто демонстрирует свои теплые чувства друг к другу на публике.
Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель посетили Венецианский кинофестиваль.
Также Фокус писал о выходе Тины Кунаки и Венсана Касселя на публику во время fashion-события в столице Франции.