Тина Кунаки в эффектном образе и Венсан Кассель сходили на показ Jacquemus Le Raphia

Тина – близкая подруга Симона Порта Жакмюса, а кроме того в показе принимала участие дочь Венсана Касселя.

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Симон Порт Жакмюс представил новую коллекцию в Париже. Центральное место в ней было отведено рафии – пряже из пальмового дерева – нового хита экологичных коллекций. На показ прибыли немало селебрити, и в том числе Тина Кунаки — близкая подруга дизайнера. Модель появилась на показе вместе с мужем Венсаном Касселем. Фото гостей запостил сам дизайнер.

25-летняя Тина пришла на показ в розовом наряде от Жакмюса, который состоял из кроп-топа и узкой юбки с бахромой. Образ она дополнила босоножками из новой коллекции.

[ + – ] Венсан Кассель и Тина Кунаки на показе Jacquemus Le Raphia Фото: JACQUEMUS [ + – ] Венсан Кассель и Тина Кунаки на показе Jacquemus Le Raphia Фото: JACQUEMUS

Примечательно, но Тина оказалась в числе первых обладательниц самого нового образа. В тот же вечер аналогичный наряд на подиуме продемонстрировала Ирина Шейк.

Венсан Кассель также был в образе от Jacquemus, но обошелся без бахромы и ярких цветов.

Показ Jacquemus Le Raphia прошел в выставочном пространстве "Ле Бурже" под Парижем. Обычно Симон Порт предпочитает устраивать показы на природе: на лавандовом поле, или в соляном карьере, но в этот раз сымитировал лето в зале. Подиум был оформлен в светлых тонах, модели выходили в летних открытых нарядах и широкополых шляпах, а с потолка сыпалась рафия.

В показе, кроме Ирины Шейк, также приняла участие дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи – Дева Кассель.

[ + – ] Дева Кассель на показе Jacquemus Le Raphia

Девушка продемонстрировала один из самых запоминающихся образов показа: с широкополой шляпой и большими серьгами в виде ярких цветов.

Гостями модного показа также стали Памела Андерсон, Софи Марсо, Айрис Лоу и другие звезды.

В коллекции дизайнер собрал уже все то, что и сделало его знаменитым. И сам признался, что вдохновлялся своими старыми коллекциями.

"Я не хотел рассказывать еще одну историю о себе. Мы хотели сослаться на нашу собственную историю так, как это сделал бы дом", — поясняет Симон Порт.

Напомним, почетной гостьей на шоу стала модель и актриса Памела Андерсон, которая любит бренд Jacquemus за то, что они не используют продукты животного происхождения.