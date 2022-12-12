Модный образ для зимы. Памела Андерсон вышла в свет в меховых босоножках

В оригинальном образе Памела появилась на улицах Парижа.

Related video

54-летняя Памела Андерсон снова на первых страницах таблоидов. Модель и актриса появилась в эффектном образе на улицах Парижа. Об этом пишет Daily Mail.

Ее сфотографировали перед ее отелем, когда она собиралась на модный показ Jacquemus.

Памела показала идеальный образ для прохладной погоды: вязаный трикотажный комплект, белоснежную искусственную шубу и меховые босоножки.

[ + – ] Памела Андерсон в Париже

Звезда "Спасателей Малибу" известна, как защитница животных и никогда не носила меха.

Памела Андерсон, которая еще недавно вела относительно спокойную жизнь, снова оказалась в центре внимания в этом году, когда Hulu выпустил мини-сериал "Пэм и Томми", где ее сыграла актриса Лили Джеймс.

В сериале рассказали историю того, как в 1990-х в Сети оказалось домашнее секс-видео Памелы Андерсон и ее мужа, рокера Томми Ли.

Памела осталась недовольна сериалом и возмущена, что старый скандал снова оказался у всех на слуху.

Но в этом году она также получила роль своей мечты, как она сама говорила в интервью, когда ее пригласили на роль Рокси Харт в мюзикле "Чикаго" на Бродвее.

Пэм была замужем за барабанщиком Motley Crue Томми Ли с 1995 по 1998 год, у них родились двое сыновей — Брэндон Томас Ли, 26 лет, и Дилан Джаггер Ли, 24 года.

Недавно звезда выпустила книгу мемуаров под названием "С любовью, Памела". Модель сообщила, что книга получилась "очень интимной".