Королева Иордании Рания показала, как носить бежевый пиджак (фото)

Жена короля Абдаллы II и принцесса Раджва вместе посетили мероприятие. Они стали свидетелями создания местных дизайнов.

Королева Иордании Рания продемонстрировала стильный кэжуал-образ. Кадрами нового выхода монаршая персона делится в Instagram.

Жена короля Абдаллы II и ее невестка, принцесса Раджва, посетили дизайнерскую выставку местных талантов.

"Изысканные местные дизайны, сделанные вручную с любовью. Вчера провели замечательное время с Раджвой на мастер-классе коллектива Накш", — отметила Рания.

На публике королева Иордании появилась в светло-бежевом пиджаке, к которому добавила брюки цвета хаки и белый топ с черными полосами. Волосы Рания уложила легкими волнами и сделала макияж. Среди аксессуаров королевы были многочисленные кольца, серьги и оливковая сумочка.

Тем временем принцесса Раджва, будущая королева Иордании, вышла в свет в фиолетовом пальто и платье. Волосы жены кронпринца Хусейна были распущены. Мужья не присоединились к своим женам во время этого выхода.

Королева Рания

Напомним, королева Иордании показала трогательные кадры с новорожденной внучкой Иман.

Также Фокус писал об эффектном красном образе королевы Рании.