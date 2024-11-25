Королева Иордании Рания показала, как носить бежевый пиджак (фото)
Жена короля Абдаллы II и принцесса Раджва вместе посетили мероприятие. Они стали свидетелями создания местных дизайнов.
Королева Иордании Рания продемонстрировала стильный кэжуал-образ. Кадрами нового выхода монаршая персона делится в Instagram.
Жена короля Абдаллы II и ее невестка, принцесса Раджва, посетили дизайнерскую выставку местных талантов.
"Изысканные местные дизайны, сделанные вручную с любовью. Вчера провели замечательное время с Раджвой на мастер-классе коллектива Накш", — отметила Рания.
На публике королева Иордании появилась в светло-бежевом пиджаке, к которому добавила брюки цвета хаки и белый топ с черными полосами. Волосы Рания уложила легкими волнами и сделала макияж. Среди аксессуаров королевы были многочисленные кольца, серьги и оливковая сумочка.
Тем временем принцесса Раджва, будущая королева Иордании, вышла в свет в фиолетовом пальто и платье. Волосы жены кронпринца Хусейна были распущены. Мужья не присоединились к своим женам во время этого выхода.
Напомним, королева Иордании показала трогательные кадры с новорожденной внучкой Иман.
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