Королева Иордании Рания появилась в эффектном красном образе (фото)

Жена короля Абдаллы II посетила открытие сессии парламента. К ней присоединились сам монарх и их невестка Раджва.

Королева Иордании Рания продемонстрировала яркий элегантный образ. Кадрами монаршая персона делится в Instagram.

Супруга короля Абдаллы II появилась на открытии сессии парламента.

Рания примерила красную блузу Valentino, дополнив ее плиссированной юбкой Altuzarra. Свой монохромный эффектный образ королева разбавила бежевыми туфлями Malone Souliers и сумочкой Chloé такого же цвета.

"Сегодня на открытии первой очередной сессии парламента", — написала мама кронпринца Хусейна.

Из аксессуаров жена иорданского короля продемонстрировала ряд браслетов, колец и смарт-часы, а макияж она сделала естественным и почти незаметным, оставив свои волосы распущенными. Монаршая персона также добавила к образу черные солнцезащитные очки.

Тем временем невестка королевы, принцесса Раджва, появилась на публике в этот день в черном наряде. А сам король Абдалла II предстал в парадной военной форме.

Королева Рания и король Абдалла II

Напомним, королева Рания поделилась кадрами новорожденной внучки Иман.

Также Фокус писал о встрече королевы Иордании и первой леди Франции Брижит Макрон.