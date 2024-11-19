Королева Йорданії Ранія зʼявилася в ефектному червоному образі (фото)

Дружина короля Абдалли ІІ відвідала відкриття сесії парламенту. До неї приєдналися сам монарх та їхня невістка Раджва.

Королева Йорданії Ранія продемонструвала яскравий елегантний образ. Кадрами монарша персона ділиться в Instagram.

Дружина короля Абдалли ІІ зʼявилася на відкритті сесії парламенту.

Ранія приміряла червону блузу Valentino, доповнивши її плісированою спідницею Altuzarra. Свій монохромний ефектний образ королева розбавила бежевими туфлями Malone Souliers та сумочкою Chloé такого ж кольору.

"Сьогодні на відкритті першої чергової сесії парламенту", — написала мама кронпринца Хусейна.

З аксесуарів дружина йорданського короля продемонструвала низку браслетів, каблучок та смарт-годинник, а макіяж вона зробила природним та майже непомітним, залишивши своє волосся розпущеним. Монарша персона також додала до образу чорні сонцезахисні окуляри.

Тим часом невістка королеви, принцеса Раджва, зʼявилася на публіці в цей день у чорному вбранні. А сам король Абдалла ІІ постав у парадній військовій формі.

Королева Ранія та король Абдалла ІІ

Нагадаємо, королева Ранія поділилася кадрами новонародженої онуки Іман.

Також Фокус писав про зустріч королеви Йорданії та першої леді Франції Бріжит Макрон.