Королева Йорданії Ранія показала, як носити бежевий піджак (фото)

Дружина короля Абдалли ІІ та принцеса Раджва разом відвідали захід. Вони стали свідками створення місцевих дизайнів.

Королева Йорданії Ранія продемонструвала стильний кежуал-образ. Кадрами нового виходу монарша персона ділиться в Instagram.

Дружина короля Абдалли ІІ та її невістка, принцеса Раджва, відвідали дизайнерську виставку місцевих талантів.

"Вишукані місцеві дизайни, зроблені вручну з любов'ю. Вчора провели чудовий час з Раджвою на майстер-класі колективу Накш", — зазначила Ранія.

На публіці королева Йорданії зʼявилася у світло-бежевому піджаку, до якого додала штани кольору хакі та білий топ з чорними смугами. Волосся Ранія уклала легкими хвилями та зробила макіяж. Серед аксесуарів королеви були численні каблучки, сережки та оливкова сумочка.

Тим часом принцеса Раджва, майбутня королева Йорданії, вийшла у світ у фіолетовому пальті та сукні. Волосся дружини кронпринца Хусейна було розпущене. Чоловіки не приєдналися до своїх дружин під час цього виходу.

Королева Ранія

Нагадаємо, королева Йорданії показала зворушливі кадри з новонародженою онукою Іман.

Також Фокус писав про ефектний червоний образ королеви Ранії.