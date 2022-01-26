Лили Джеймс пришла на премьеру "Пэм и Томми" в "голом" платье (фото)

Актриса воплотила на экране образ секс-символа 90-х – Памелы Андерсон.

32-летняя британская актриса Лили Джеймс (Лили Хлоя Нинетт Томсон) посетила премьеру сериала "Пэм и Томми" в Лос-Анджелесе в "голом" бандажном платье. Об этом сообщает Just Jared.

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На публике актриса появилась в металлическом бандажном мини-платье Versace, состоявшем из сплошных вырезов. Дополнил образ блейзер розового оттенка, состоявший из бандажных лент. Волосы звезды были распущены.

[ + – ] Лили Джеймс на премьере сериала "Пэм и Томми" в Лос-Анджелесе.

Зритель сможет увидеть экранизацию секс-скандала Памелы Андерсон и ее экс-мужа, барабанщика Томми Ли на платформе Hulu 2 февраля 2022 года. Известный инцидент 90-х спровоцировало похищение кассеты с интимным видео Памелы и ее мужа. Ролик оказался в Сети, а пара пыталась судиться с компанией Internet Entertainment Group и вернуть материалы.

[ + – ] Зритель сможет увидеть первую серию "Пэм и Томми" 2 февраля 2022 года

Звезда сериала "Аббатство Даунтон" сыграла в "Пэм и Томми" Памелу Андерсон, секс-символ 90-х. Для воплощения этой роли Лили Джеймс приходилось сидеть на гриме по несколько часов перед съемками. Для полного погружения в образ Памелы Андерсон 32-летняя актриса даже менялась внутри и не хотела выходить из образа секс-символа 90-х.

Ранее Фокус писал о культовом образе Памелы Андерсон в красном купальнике, который в точности воспроизвела Лили Джеймс на съемках "Пэм и Томми".

Напомним, сама Памела Андерсон разводится со своим пятым мужем спустя год после женитьбы.