Лілі Джеймс прийшла на прем'єру "Пем і Томмі" в "голій" сукні (фото)

Акторка втілила на екрані образ секс-символу 90-х — Памели Андерсон.

32-річна британська акторка Лілі Джеймс (Лілі Хлоя Нінетт Томсон) відвідала прем'єру серіалу "Пем і Томмі" в Лос-Анджелесі в голій бандажній сукні. Про це повідомляє Just Jared.

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На публіці акторка з'явилася в металевій бандажній мінісукні Versace, яка складалася із суцільних вирізів. Доповнив образ блейзер рожевого відтінку, який складався з бандажних стрічок. Волосся зірки було розпущене.

[ + – ] Лілі Джеймс на прем'єрі "Пем і Томмі" у Лос-Анджелесі

Глядач зможе побачити екранізацію секс-скандалу Памели Андерсон та її ексчоловіка, барабанщика Томмі Лі на платформі Hulu 2 лютого 2022 року. Відомий інцидент 90-х спровокувало викрадення касети з інтимним відео Памели та її чоловіка. Ролик опинився в мережі, а пара намагалася судитися з компанією Internet Entertainment Group та повернути матеріали, проте невдало.

[ + – ] Глядач зможе побачити першу серію серіалу 2 лютого 2022 року

Зірка серіалу "Абатство Даунтон" зіграла в "Пем і Томмі" Памелу Андерсон, секс-символ 90-х. Для втілення цієї ролі Лілі Джеймс доводилося сидіти на гримі по декілька годин перед зйомками. Для повного занурення в образ Памели Андерсон 32-річна акторка навіть змінювалася всередині і не хотіла виходити з образу секс-символу 90-х.

Раніше Фокус писав про культовий образ Памели Андерсон у червоному купальнику, який в точності відтворила Лілі Джеймс на зйомках "Пем і Томмі".

Нагадаємо, сама Памела Андерсон розлучається зі своїм п'ятим чоловіком через рік після одруження.