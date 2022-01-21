Памела Андерсон розлучається з п'ятим чоловіком через 13 місяців після весілля

Співачка повернулася з Канади в Малібу та зняла обручку.

54-річна американська колишня акторка і модель Памела Андерсон розлучається зі своїм п'ятим чоловіком Деном Гейгерстом, з яким одружилася в грудні 2020 року, повідомляє Rolling Stone із посиланням на джерело, близьке до пари.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Памела подала на розлучення у Канаді, куди вона переїхала зі своїм новим чоловіком минулого року.

Розкол стався майже через рік після того, як таблоїд DailyMail.com опублікував новину про те, що Андерсон офіційно оголосила про роман зі своїм охоронцем, який розпочався на початку пандемії коронавірусу в 2020 році. Пара пов'язала себе узами шлюбу на таємній церемонії напередодні Різдва на території будинку Андерсон на острові Ванкувер (Канада).

[ + – ] Памела Андерсон і Ден Гейгерст одружилися у грудні 2020 року Фото: Instagram Heather Ross

За словами інсайдерів, роман "пандемічного вихору" себе вичерпав, а оскільки Памела любить так само щиро, як і живе, то не почала зберігати шлюб після того, як її почуття до чоловіка згасли. Раніше вона жартувала, що їхній перший рік разом був "як сім", додавши, що вони закохалися одне в одного по вуха і "підходили одне одному природно". В інтерв'ю британському телешоу Loose Women через місяць пишногруда блондинка шокувала глядачів, з'явившись у ліжку зі своїм новим чоловіком.

"Ми не вилазили з ліжка з напередодні Різдва", — повідомила вона здивованим глядачам. Цей сегмент був зустрінутий критикою в соціальних мережах, і глядачі назвали його "бентежним і незручним".

Андерсон, яка має подвійне громадянство, повернулася з Канади в Малібу. Раніше вона мала тут розкішний маєток, який, за інформацією ЗМІ, продала кілька місяців тому. Хоча, за іншими даними, вона здає його в оренду за $50 тисяч на місяць.

Нещодавно Памелу помітили під час зустрічі з другом, з яким вона повечеряла у місцевому ресторані. Уже тоді папараці зазначили, що на її пальці немає обручки.

Донедавна журналісти припускали, що Памела повернулася в Каліфорнію, щоб підтримати старшого сина Брендона Лі, який на той час запускав свою власну лінію одягу Swingers Club Capsule Collection. Батько Брендона, барабанщик Motley Crue Томмі Лі, був присутній на церемонії запуску в Лос-Анджелесі.

За Томмі Лі Памела вийшла заміж ще в 1995 році лише через чотири дні після знайомства. Пізніше в мережу потрапило їхнє інтимне відео, що стало першим вірусним роликом. За словами Андерсон, воно спричинило крах їхнього шлюбу. Тепер ця історія екранізована в серіалі "Пем і Томмі", який виходить на екрани вже незабаром.

[ + – ] Томмі Лі — перший чоловік Памели Андерсон

Крім Томмі Лі, Памела була одружена ще п'ять разів. У 2006 році вона вийшла заміж за рок-музиканта Кіда Рока і через рік розлучилася з ним. Потім знаменитість двічі виходила заміж за продюсера Ріка Соломона — у 2007 та 2013 роках. Їхній перший шлюб закінчився анулюванням. У січні 2020 року вона вийшла заміж за голлівудського продюсера Джона Пітерса, але через 12 днів стався розрив. Пізніше Андерсон підтвердила розлучення, але заявила, що вони ніколи не були офіційно одружені.