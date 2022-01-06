Вийшов перший офіційний трейлер серіалу "Пем і Томмі" (відео)

Скандальна історія роману Памели Андерсон та Томмі Лі знайшла нове прочитання у 2022-му.

Напередодні в мережу виклали перший офіційний трейлер серіалу "Пем і Томмі" про секс-скандал пари Памели Андерсона та барабанщика рок-гурту Mötley Crüe Томмі Лі. Прем'єра картини запланована на 2 лютого 2022 року на Hulu!

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Закохану пару зіграли акторка серіалу "Абатство Даунтон" Лілі Джеймс та Себастіан Стен.Також у картині глядач побачить Сета Рогена (у ролі Ранда Готьє, чоловіка, через якого відео і попало в мережу), Ніка Оффермана, Тейлора Шиллінга та інших акторів.

[ + – ] Офіційний трейлер серіалу "Пем і Томмі"

Суть скандалу полягала в тому, що інтимне відео Памели та Томмі з медового місяця опинилося в мережі. Подружжя намагалося викупити ролик і прибрати його з інтернету, вони навіть подали до суду на компанію-дистриб'ютор Internet Entertainment Group, проте згодом сторони дійшли згоди, а запис залишився у вільному доступі.

Зазначимо, що пара була у шлюбі з 1995-го по 1998 рік. Від їхнього союзу залишилося дві дитини — сини Брендон Томас Лі та Ділан Джаггер Лі.

[ + – ] Памела Андерсон та Томмі Лі були одружені з 1995-го по 1998 рік.

Режисером "Пем і Томмі" став Крейг Зобель, відомімий за фільмом "Я, Тоня".

Зазначимо, що Памела Андерсон та Томмі Лі не були залучені до зйомок серіалу. А 54-річна американська модель навіть назвала картину "дешевою, чорт забирай, підробкою".

Восени 2021-го вийшов перший офіційний тизер картини "Пем і Томмі".

Нагадаємо, на початку 2021-го року Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця. Це шостий шлюб секс-символу 90-х. Тим часом Томмі Лі одружився з американською акторкою Брітанні Фурлан у 2019-му.