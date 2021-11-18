Вийшов перший тизер серіалу про секс-скандал Памели Андерсон

Головні ролі в мінісеріалі Hulu виконали Лілі Джеймс та Себастьян Стен

У мережі опублікували перший трейлер фільму "Пем і Томмі", який розповідає історію однієї з найвідоміших пар 1990-х: секс-символу Памели Андерсон та її першого чоловіка, рок-музиканта Томмі Лі. Про це пише Daily Mail.

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У мінісеріалі від Hulu буде розказана історія кохання Памели та Томмі, а також історія першого інтернет-секс-скандалу. У 1995 році в мережу потрапив відеозапис сексу між Пем і Томмі. Пара намагалася викупити фільм і прибрати його з інтернету, потім вони подали до суду на компанію-дистриб'ютор Internet Entertainment Group, проте потім сторони дійшли згоди, а запис залишився у вільному доступі.

Втім, інцидент зіпсував відносини між подружжям і вони розлучилися в 1998 році.

[ + – ] Тизер серіалу "Пем і Томмі"

Набагато пізніше прогриміли схожі секс-скандали, коли в мережу спочатку потрапило відео з Періс Гілтон, а потім з'явився запис сексу Кім Кардаш'ян з її тодішнім бойфрендом репером Рей Джеєм.

За сюжетом серіалу, запис викрадає герой Сета Рогена, якому не заплатили за роботу.

Андерсон вже зробила заяву, повідомивши, що серіал є "дешевою, чорт забирай, підробкою".

[ + – ] Лілі Джеймс та Себастьян Стен/Томмі Лі та Памела Андерсон Фото: Twitter Pam & Tommy on Hulu

Режисером мінісеріалу став Крейг Зобель, найвідоміший за фільмом "Я, Тоня". А головні ролі в ньому виконали зірка серіалу "Абатство Даунтон" Лілі Джеймс та Себастьян Стен, виконавець ролі Зимового солдата у фільмах Marvel.

[ + – ] Лілі Джеймс у ролі Памели Андерсон Фото: Twitter Pam & Tommy on Hulu

В ефір серіал вийде 2 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Памела і Томмі, барабанщик Mötley Crüe, одружилися в Мексиці 1995 року після чотирьох днів знайомства. У них народилися двоє синів: Брендон Томас та Ділан Джаггер. Після розлучення вони не давали коментарів про їхнє домашнє секс-відео, що проникло в мережу. Мовчання Памела порушила лише у 2015 році, коли розповіла Енді Коену у програмі Watch What Happens Live, що вона ніколи не отримувала вигоду за секс-відео і навіть не дивилася його.

"Я ніколи його не бачила. Я не заробила на ньому жодного долара. Це було вкрадене майно. Ми уклали угоду, щоб зупинити всі махінації. Я була вагітна Діланом і подумала, що цей стрес вплине на дитину. Я сказала: "Я більше не піду до суду. Мене більше не катуватимуть ці хтиві адвокати. Я не хочу говорити про мою піхву або про мій секс", — заявила тоді Пем.