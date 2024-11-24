У зірки серіалу "Гострі картузи" з'явився двійник: скільки він заробляє (фото)

Батько двох дітей Скотт Бловер ніколи не планував заробляти на своїй зовнішності. Одного разу його донька помітила разючу схожість з ірландським актором Кілліаном Мерфі та запропонувала вдягнути кепку Томмі Шелбі.

Батько двох дітей Скотт Бловер раптово став двійником Томмі Шелбі, головного героя серіалу про гангстерів "Гострі картузи", якого зіграв ірландський актор Кілліан Мерфі. Про це пише британський таблоїд Daily Star.

Бловеру 52 роки, йому пропонували 12 600 доларів за появу на світському заході на тлі ажіотажу навколо серіалу. Чоловік ніколи не планував займатися підробітком як двійник, але одного разу його дочка-бармен сказала йому про неймовірну схожість із 48-річним Мерфі.

Більша частина роботи Скотта Блоуера складається з благодійних заходів і появи на телебаченні

Скотт Бловер вирішив спробувати: одягнув кепку і костюм на унікальний підробіток і далі з'являвся в ролі культового персонажа на багатьох тусовках.

"У мене було безліч пропозицій: від реклами до музичних кліпів. Мені запропонували понад 12 000 фунтів за участь у заході в Південній Кореї. На жаль, мені довелося відмовитися, у мене не було часу на це. Де б я не був, мене зупиняють люди, думаючи, що я — Кілліан Мерфі. Навіть коли я кажу "ні", вони все одно просять сфотографуватися", — розповів двійник актора.

Більша частина роботи Блоуера складається з благодійних заходів і появи на телебаченні.

Нагадаємо, американський і французький актор Тімоті Шаламе брав участь у конкурсі своїх двійників у Нью-Йорку, але програв. Перемога і приз у 50 доларів дісталися 21-річному Майлзу Мітчеллу, він прийшов у костюмі Віллі Вонки.

Фокус раніше писав про двійника Леонардо Ді Капріо з Росії. Роман Бурцев, який працював програмістом, пішов на війну в Україні на хвилі кар'єрної кризи і набору ваги.