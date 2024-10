Кар'єрний спад: розповнілий "російський Ді Капріо" пішов воювати проти України (фото)

Російський двійник Ді Капріо Роман Бурцев, який прославився 2016 року завдяки схожості з голлівудською зіркою, зіткнувся з кар'єрним спадом і фінансовими труднощами після пандемії, а через збільшення ваги він втратив свій колишній образ.

Російський двійник Леонардо Ді Капріо Роман Бурцев змушений був піти на фронт воювати проти України через кар'єрну кризу і набір ваги. Про це пише South China Morning Post.

41-річний москвич, який раніше працював програмістом, став знаменитим 2016 року завдяки разючій схожості з голлівудською зіркою. Тоді 33-річний Бурцев зареєструвався на сайті знайомств у надії знайти кохання і створити сім'ю, але несподівано привернув увагу рекламних агентств. Його світлина швидко поширилася в соціальних мережах, а користувачі зауважили його схожість із Ді Капріо, хоча Бурцев був молодший за актора на вісім років і важив більш ніж на 45 кілограмів більше. Західні таблоїди охрестили його "російською товстою версією Леонардо Ді Капріо", і його образи почали активно публікуватися у ЗМІ Європи та Америки.

Роман Бурцев був схожий на розповнілого Леонардо Ді Капріо Фото: SCMP

Цей інтерес відкрив перед Бурцевим нові кар'єрні можливості. Він почав отримувати пропозиції для фотосесій і реклами, і незабаром вирішив залишити свою роботу програміста, щоб повністю присвятити себе цій новій діяльності. Одним із найбільш пам'ятних моментів його кар'єри стало відтворення сцен із фільму "Той, хто вижив", де він повторював дії Ді Капріо в умовах сніжної російської природи.

Роман Бурцев був схожий на розповнілого Леонардо Ді Капріо Фото: SCMP

Поступово популярність Бурцева поширилася і на живі виступи. Наприклад, в одному з торгівельних центрів було організовано імітацію сцени з кораблем із "Титаніка", де Бурцев у ролі Ді Капріо разом з учасницями відтворював знаменитий момент під музику "My Heart Will Go On".

Однак його кар'єра різко пішла на спад після початку пандемії COVID-19 у 2020 році. Через кризу в індустрії розваг кількість пропозицій значно скоротилася, що призвело до фінансових труднощів. Живучи у двокімнатній квартирі з батьками та котом, Бурцев почав відчувати стрес і переїдати, що ще більше збільшило його вагу, через що схожість із Ді Капріо було втрачено.

Роман Бурцев має проблеми через зайву вагу Фото: SCMP

Без надії повернути колишню кар'єру, Бурцев ухвалив рішення відгукнутися на заклик російської влади до мобілізації й вирушити на фронт в Україну. Як зазначає видання, учасникам бойових дій обіцяні одноразові виплати в розмірі 20 тисяч доларів США і щомісячна зарплата майже 2 тисячі доларів. У разі загибелі військовослужбовця його сім'ї належить компенсація до 130 тисяч доларів.

Ця новина викликала шок у користувачів китайських соцмереж, де багато хто коментував різкі зміни в житті Бурцева. Один із користувачів зазначив: "Невже я сліпий, чи всі інші? Ді Капріо може вже і не в найкращій формі, але це щось зовсім інше. Мені шкода Ді Капріо!".

