У Сіднеї відбувся конкурс двійників Гіта Леджера: який вигляд має переможець

Захід привернув натовп роззяв, а переможець конкурсу отримав $51, що на долар більше, ніж на аналогічних конкурсах.

У світі дедалі більше набирають популярності конкурси двійників голлівудських знаменитостей, і ось нарешті цей тренд докотився до Сіднея (Австралія), де обрали абсолютну копію нині покійного Гіта Леджера, пише Courier Mail.

Учасники конкурсу та роззяви зібралися в парку Кемпердаун, де найбільш схожі на актора хлопці представили свої найкращі пародії на деякі з найзнаковіших реплік Леджера. Вони також оцінювалися за їхніми вокальними здібностями, з виконанням пісні Френкі Веллі "Can't Take My Eyes Off You". Це — відсилання до виступу Леджера у фільмі "10 причин моєї ненависті".

Їм також потрібно було показати себе в завданнях "здавайся похмурим, тримаючи кінокамеру", "джокер бітбокс" і в конкурсі в класичному австралійському стилі "чиє пиво найхолодніше".

"Я бачив, як по всьому світу відбуваються конкурси двійників і все чекав, що хто-небудь проведе їх у Сіднеї, але ніхто цього не зробив, тому я подумав, що нам варто спробувати", — сказав організатор Джош Хурі.

Коли ще одного організатора Луку Тровато запитали, чому був обраний саме Гіт Леджер, він відповів:

"Ну, він австралійська ікона, ви знаєте, "Горбата гора", "Джокер", "10 причин моєї ненависті".

Призовий фонт конкурсу становив $51, що на долар більше, ніж на інших схожих змаганнях

Зрештою захід привабив відносно великий натовп. Переможцем став Джуд Бейлі. У соцмережах користувачі вражені його схожістю з покійною зіркою і вже радять йому спробувати себе в ролі Леджера в байопіку.

Переможець присвятив своє досягнення матері, зазначивши, що не міг розчарувати її.

У жовтні в Нью-Йорку відбувся конкурс двійників Тімоті Шаламе, організований YouTube-блогером Ентоні По. Попри те, що поліція прогнала учасників із парку Washington Square й оштрафувала організаторів, усі перейшли в інший парк — і перемогу здобув студент Майлз Мітчелл. Найсмішніше те, що захід привернув увагу справжнього Тімоті Шаламе, якого визнали одним із двійників. Призовий фонд конкурсу становив $50.

28-річний актор Гіт Леджер помер 22 січня 2008 року. Поруч із його тілом у квартирі поліція знайшла кілька лікарських препаратів, що дало їй підставу висунути версію про самогубство або про смерть від передозування ліків. Пізніше експертиза встановила, що причиною смерті зірки стала гостра інтоксикація, спричинена спільною дією болезаспокійливих (зокрема наркотичних анальгетиків — оксикодону і гідрокодону), снодійного (доксиламіну) і транквілізаторів (діазепаму, темазепаму і алпразоламу).

За роль Джокера Гіт Леджер посмертно отримав "Оскара" Фото: Скриншот

2009 року Гіт Леджер став посмертним лауреатом премій "Оскар", BAFTA, SAG і "Золотий глобус" у категорії "Найкращий актор другого плану" за втілення образу Джокера у фільмі "Темний лицар", що зробило його першим актором, який здобув "Оскара" за фільм, заснований на коміксах, а також другим актором, нагородженим "Оскаром" посмертно за найкращу роль другого плану.

Раніше Фокус писав, що в США пройшов конкурс двійників зірки серіалу "Ведмідь".