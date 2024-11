В Сиднее прошел конкурс двойников Хита Леджера: как выглядит победитель

Мероприятие привлекло толпу зевак, а победитель конкурса получил $51, что на доллар больше, чем на аналогичных конкурсах.

В мире все больше набирают популярность конкурсы двойников голливудских знаменитостей, и вот наконец этот тренд докатился до Сиднея (Австралия), где выбрали абсолютную копию ныне покойного Хита Леджера, пишет Courier Mail.

Участники конкурса и зеваки собрались в парке Кэмпердаун, где наиболее похожие на актера парни представили свои лучшие пародии на некоторые из самых знаковых реплик Леджера. Они также оценивались по их вокальным способностям, с исполнением песни Фрэнки Вэлли "Can’t Take My Eyes Off You". Это — отсылка к выступлению Леджера в фильме "10 причин моей ненависти".

Им также нужно было показать себя в заданиях "выгляди угрюмо, держа кинокамеру", "джокер битбокс" и в конкурсе в классическом австралийском стиле "чье пиво самое холодное".

Я видел, как по всему миру проходят конкурсы двойников и все время ждал, что кто-нибудь проведет их в Сиднее, но никто этого не сделал, поэтому я подумал, что нам стоит попробовать", — сказал организатор Джош Хури.

Когда еще одного организатора Луку Тровато спросили, почему был выбран именно Хит Леджер, он ответил:

"Ну, он австралийская икона, вы знаете, "Горбатая гора", "Джокер", "10 причин моей ненависти".

Призовой фонт конкурса составил $51, что на доллар больше, чем на других подобных соревнованиях

В конечном итоге мероприятие привлекло относительно большую толпу. Победителем стал Джуд Бейли. В соцсетях пользователи поражены его сходством с покойной звездой и уже советуют ему попробовать себя в роли Леджера в байопике.

Победитель посвятил свое достижение матери, отметив, что не мог разочаровать ее.

В октябре в Нью-Йорке прошел конкурс двойников Тимоти Шаламе, организованный YouTube-блогером Энтони По. Несмотря на то, что полиция прогнала участников из парка Washington Square и оштрафовала организаторов, все перешли в другой парк — и победу одержал студент Майлз Митчелл. Самое смешно то, что мероприятие привлекло и настоящего Тимоти Шаламе, которого сочли одним из двойников. Призовой фонд конкурса составил $50.

28-летний актер Хит Леджер умер 22 января 2008 года. Рядом с его телом в квартире полиция нашла несколько лекарственных препаратов, что дало ей основание выдвинуть версию о самоубийстве или о смерти от передозировки лекарств. Позже экспертиза установила, что причиной смерти звезды стала острая интоксикация, вызванная совместным действием болеутоляющих (в том числе наркотических анальгетиков — оксикодона и гидрокодона), снотворного (доксиламина) и транквилизаторов (диазепама, темазепама и алпразолама).

За роль Джокера Хит Леджер посмертно получил "Оскар" Фото: Скриншот

В 2009 году Хит Леджер стал посмертным лауреатом премий "Оскар", BAFTA, SAG и "Золотой глобус" в категории "Лучший актер второго плана" за воплощение образа Джокера в фильме "Темный рыцарь", что сделало его первым актером, получившим "Оскар" за фильм, основанный на комиксах, а также вторым актером, награжденным "Оскаром" посмертно за лучшую роль второго плана.

