Боролись даже женщины: в США прошел конкурс двойников звезды сериала "Медведь" (видео)

Участники соревнования могли выиграть не только славу "неофициального двойника" Джереми Аллен Уайта, но также деньги и пачку сигарет. Победа в итоге досталась психотерапевту.

В Соединенных Штатах Америки состоялся конкурс двойников известного актера Джереми Аллен Уайта. Более 50 человек боролись за первенство во схожести со знаменитостью, о чем написали в Associated Press.

Актер известен благодаря сериалам "Бесстыжие" и одному из главных "хитов" последних лет — "Медведь". Именно благодаря этому проекту к Джереми Аллен Уайту пришла вторая волна популярности.

В субботу, 16 ноября, более 50 человек собрались в одном из парков американского Чикаго для того, чтобы принять участие в конкурсе двойников, ведь они настаивают на своей схожести с актером и его персонажем Карменом Берзатто с псевдонимом "Карми".

В сериале Кармен является молодым шеф-поваром, который несмотря на свой возраст уже получил множество наград в мире высокой кухне, однако в один момент он вернулся на родину и возглавил семейный магазин сэндвичей. Время от времени его все вокруг называют "Медведем", с чем и связано название проекта. К слову, некоторые конкурсанты пришли в нарядах кулинаров.

Большинство участников конкурса в Чикаго были белыми мужчинами, однако несколько конкурсантов все же выделились. Там были и женщины, и люди разных национальностей и даже двойник малыша Уайта.

Победа досталась 37-летнему психотерапевту Бену Шабаду и ему вручили даже специальную корону, после чего подняли в воздух в центре толпы. Он признается, что это невероятно крутые эмоции.

"Это самое крутое, что я делал всю неделю", — признался победитель.

Примечательно, что победитель получается не только славу неофициального двойника Уайта, но также 50 долларов и пачку сигарет.

Напомним, 30 января сообщалось, что ученые примерили актеру Джереми Аллену Уайту "идеальное лицо". Исследователи использовали золотое сечение, чтобы создать идеальное лицо американского актера, основанное на научных данных.