Боролися навіть жінки: у США відбувся конкурс двійників зірки серіалу "Ведмідь" (відео)

Учасники змагання могли виграти не тільки славу "неофіційного двійника" Джеремі Аллен Вайта, а й гроші та пачку сигарет. Перемога в підсумку дісталася психотерапевту.

У Сполучених Штатах Америки відбувся конкурс двійників відомого актора Джеремі Аллен Вайта. Понад 50 осіб боролися за першість у схожості зі знаменитістю, про що написали в Associated Press.

Актор відомий завдяки серіалам "Безсоромні" та одному з головних "хітів" останніх років — "Ведмідь". Саме завдяки цьому проєкту до Джеремі Аллен Вайта прийшла друга хвиля популярності.

У суботу, 16 листопада, понад 50 осіб зібралися в одному з парків американського Чикаго для того, щоб узяти участь у конкурсі двійників, адже вони наполягають на своїй схожості з актором і його персонажем Карменом Берзатто на псевдонім "Кармі".

У серіалі Кармен є молодим шеф-кухарем, який незважаючи на свій вік уже здобув безліч нагород у світі високої кухні, проте в один момент він повернувся на батьківщину та очолив сімейний магазин сендвічів. Час від часу його всі навколо називають "Ведмедем", з чим і пов'язана назва проекту. До слова, деякі конкурсанти прийшли у вбраннях кулінарів.

Більшість учасників конкурсу в Чикаго були білими чоловіками, проте кілька конкурсантів все ж виділилися. Там були і жінки, і люди різних національностей і навіть двійник малюка Вайта.

Перемога дісталася 37-річному психотерапевту Бену Шабаду і йому вручили навіть спеціальну корону, після чого підняли в повітря в центрі натовпу. Він зізнається, що це неймовірно круті емоції.

"Це найкрутіше, що я робив увесь тиждень", — зізнався переможець.

Примітно, що переможець отримує не тільки славу неофіційного двійника Вайта, а й 50 доларів і пачку сигарет.

Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що вчені приміряли акторові Джеремі Аллену Вайту "ідеальне обличчя". Дослідники використовували золотий перетин, щоб створити ідеальне обличчя американського актора, засноване на наукових даних.