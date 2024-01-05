Допомогла давньогрецька гімнастика: актор Джеремі Аллен Вайт продемонстрував ідеальну форму

Зірка серіалу "Ведмідь" сфотографувався для рекламного кампейну Calvin Klein. І мав просто приголомшливий вигляд у фірмовій спідній білизні бренду.

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Актор Джеремі Аллен Вайт, зірка серіалу "Ведмідь", продемонстрував ідеальну форму, ставши зіркою рекламного кампейну Calvin Klein. Джеремі пішов по стопах таких зірок, як Джастін Бібер, Марк Волберг, Кейт Мосс, зірка "Вікінгів" Тревіс Фіммел і багатьох інших. Про це пише Page Six.

На серії знімків, зроблених модним фотографом Мертом Аласом, 32-річна зірка позувала на дахах Нью-Йорка у фірмовій спідній білизні бренду, білій майці та джинсах.

Сам уродженець Брукліна сказав, що ніколи не очікував, що зніматиметься в рекламній кампанії Calvin Klein.

Хоча Вайт домігся великого успіху в останні роки, востаннє знявшись у фільмі "Залізний кіготь" із Заком Ефроном, він розповів GQ, що не думав, що буде зіркою нової рекламної кампанії спідньої білизни.

Актор Джеремі Аллен Вайт, зірка серіалу "Ведмідь" у рекламі Calvin Klein

"Я не бачив цього у своєму майбутньому. Хто виростає з думкою: "Так, я братиму участь у рекламній кампанії Calvin Klein?", — пожартував актор.

Проте він додав, що він завжди захоплювався рекламними щитами бренду.

Актор Джеремі Аллен Вайт, зірка серіалу "Ведмідь" у рекламі Calvin Klein

"Це так вражає. Я завжди асоціював і досі асоціюю бренд із самим Нью-Йорком", — зізнався Вайт.

Своєї приголомшливої форми він досяг завдяки давньогрецькій гімнастиці.

Це тип тренування з обтяженнями, в якому вагу вашого тіла використовують разом із силою тяжіння, щоб зміцнити м'язи, підвищити витривалість і поліпшити рухливість.

Такі тренування схожі на пілатес і містять прості рухи, такі як підтягування, берпі, віджимання, випади, присідання і скручування.

"Художня гімнастика — це форма фітнесу, яка використовує силу тяжіння і ваги тіла, щоб кинути виклик вашому рівню фізичної підготовки", — розповів Men's Health Кеннет Галларзо, засновник Systematic Calisthenics.

Актор Джеремі Аллен Вайт, зірка серіалу "Ведмідь" у рекламі Calvin Klein

Спочатку ця вправа призначалася для розвитку краси і сили у грецьких школярів, які почали займатися з раннього віку, але зараз її найчастіше використовують гімнасти.

Оскільки художня гімнастика пропонує широкий діапазон рухів, вона може вписатися в програму тренувань як для початківців, так і для більш просунутих.

Більшість вправ не вимагають жодного обладнання або абонемента в спортивний зал. "Усе, що вам потрібно, це ваше тіло і трохи відкритого простору, щоб відмінно потренуватися", — сказав Тайо Аводеру, тренер з художньої гімнастики Steel Warriors.

Вправи також націлені на широкий спектр груп м'язів, включно з руками, ногами і сідницями. Віджимання, присідання і планка — приклади вправ, придатних для початківців.

Нагадаємо, раніше тренер Дженніфер Еністон і Ніколь Кідман розповів, як тримати себе у формі без спортзалу.