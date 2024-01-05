Помогла древнегреческая гимнастика: актер Джереми Аллен Уайт продемонстрировал идеальную форму

Звезда сериала "Медведь" сфотографировался для рекламного кампейна Calvin Klein. И выглядел просто потрясающе в фирменном нижнем белье бренда.

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Актер Джереми Аллен Уайт, звезда сериала "Медведь", продемонстрировал идеальную форму, став звездой рекламного кампейна Calvin Klein. Джереми пошел по стопам таких звезд, как Джастин Бибер, Марк Уолберг, Кейт Мосс, звезда "Викингов" Трэвис Фиммел и многих других. Об этом пишет Page Six.

На серии снимков, сделанных модным фотографом Мертом Аласом, 32-летняя звезда позировал на крышах Нью-Йорка в фирменном нижнем белье бренда, белой майке и джинсах.

Сам уроженец Бруклина сказал, что никогда не ожидал, что будет сниматься в рекламной кампании Calvin Klein.

Хотя Уайт добился большого успеха в последние годы, в последний раз снявшись в фильме "Железный коготь" с Заком Эфроном, он рассказал GQ, что не думал, что будет звездой новой рекламной кампании нижнего белья.

Актер Джереми Аллен Уайт, звезда сериала "Медведь" в рекламе Calvin Klein

"Я не видел этого в своем будущем. Кто вырастает с мыслью: "Да, я буду участвовать в рекламной кампании Calvin Klein?", — пошутил актер.

Тем не менее он добавил, что он всегда восхищался рекламными щитами бренда.

Актер Джереми Аллен Уайт, звезда сериала "Медведь" в рекламе Calvin Klein

"Это так впечатляет. Я всегда ассоциировал и до сих пор ассоциирую бренд с самим Нью-Йорком", — признался Уайт.

Своей потрясающей формы он достиг благодаря древнегреческой гимнастике.

Это тип тренировки с отягощениями, в которой вес вашего тела используется вместе с силой тяжести, чтобы укрепить мышцы, повысить выносливость и улучшить подвижность.

Такие тренировки похожи на пилатес и включают в себя простые движения, такие как подтягивания, берпи, отжимания, выпады, приседания и скручивания.

"Художественная гимнастика — это форма фитнеса, которая использует силу тяжести и веса тела, чтобы бросить вызов вашему уровню физической подготовки", — рассказал Men's Health Кеннет Галларзо, основатель Systematic Calisthenics.

Актер Джереми Аллен Уайт, звезда сериала "Медведь" в рекламе Calvin Klein

Изначально это упражнение предназначалось для развития красоты и силы у греческих школьников, которые начали заниматься с раннего возраста, но сейчас его чаще всего используют гимнасты.

Поскольку художественная гимнастика предлагает широкий диапазон движений, она может вписаться в программу тренировок как для начинающих, так и для более продвинутых.

Большинство упражнений не требуют никакого оборудования или абонемента в спортивный зал. "Все, что вам нужно, это ваше тело и немного открытого пространства, чтобы отлично потренироваться", — сказал Тайо Аводеру, тренер по художественной гимнастике Steel Warriors.

Упражнения также нацелены на широкий спектр групп мышц, включая руки, ноги и ягодицы. Отжимания, приседания и планка — примеры упражнений, подходящих для начинающих.

Напомним, ранее тренер Дженнифер Энистон и Николь Кидман рассказал, как держать себя в форме без спортзала.