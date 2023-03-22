В Нью-Йорке продали квартиру, где умер актер Хит Леджер
Лофт с тремя спальнями был продан за 14 миллионов долларов.
В Нью-Йорке продали квартиру, где от передозировки наркотиков в 2008 году умер известный голливудский актер Хит Леджер, звезда фильмов " Горбатая гора" и "Темный рыцарь". Об этом пишет Daily Mail.
Элитный лофт, где Хит Леджер был найден мертвым, перешел из рук в руки на частной распродаже.
Квартира на Брум-стрит в Сохо была продана анонимному покупателю за 14 миллионов долларов еще в прошлом месяце.
Это не была личная квартира актера, он арендовал ее за 25 тысяч долларов в месяц незадолго до своей смерти.
В просторных апартаментах имеются три спальни и три ванные комнаты, а также высокие потолки. С того момента, как в квартире умер актер, в ней практически ничего не изменилось, только на кухне добавилось новых приборов.
Хит Леджер переехал в эту квартиру после расставания с актрисой Мишель Уильямс, от которой у него есть дочь, в сентябре 2007 года.
Он был найден мертвым в квартире 22 января 2008 года. Причиной смерти стала острая интоксикация, вызванная совместным действием болеутоляющих (в том числе наркотических анальгетиков — оксикодона, гидрокодона), снотворных (доксиламина) и транквилизаторов (диазепама, темазепама, алпразолама).
Его тело нашла массажистка, которая приехала на назначенный сеанс. Когда на место прибыла полиция, то обнаружила, что лофт буквально превратился в "храм Джокера" – его самой мучительной роли за которую Леджер получил посмертный "Оскар".
В "безукоризненно чистой" нью-йоркской квартире следователи обнаружили несколько предметов, свидетельствующих об одержимости Леджера злодеем из "Бэтмена", сообщил New York Post источник в правоохранительных органах.
Эти предметы включали комиксы о Бэтмене, исследования происхождения Джокера и клоунов, небольшие статуэтки клоунов и записи Леджера, практикующего свою собственную версию голоса Джокера, которая будет преследовать новое поколение поклонников комиксов DC.
Хит Леджер страдал от депрессии, незадолго до смерти жаловался на физическое истощение. После смерти его тело было отправлено на родину, в Австралию. Он был кремирован и похоронен в Перте на кладбище Карракатта. Проститься с Хитом Леджером пришли около пятисот человек, в том числе его бывшая девушка Мишель Уильямс, а также актриса Кейт Бланшетт.
После смерти Хита Леджера его фанаты считали, что именно роль Джокера "погрузила" его в депрессию.
Работая над фильмом "Темный рыцарь", Хит Леджер рассказывал в интервью, что борется с бессонницей и иногда спит всего два часа в сутки.
В итоге "Темный рыцарь" стал крупным блокбастером, собрав более миллиарда долларов в прокате.
Роль Леджера в роли Джокера многие критики считают лучшим воплощением этого вымышленного злодея, а также лучшей работой Леджера в кино.
На момент смерти ему было 28 лет, и у него осталась дочь Матильда от его бывшей девушки Мишель Уильямс. Сейчас девушке 17 лет.
До Мишель Уильямс Хит Леджер встречался с Лизой Зейн, сестрой актера Билли Зейна, после у него был роман с актрисой Хизер Грэм. Два года он встречался с актрисой Наоми Уоттс, с которой познакомился на съемках фильма "Банда Келли".
С Мишель Уильямс роман у Хита Леджера завязался на съемках фильма "Горбатая гора".
В последние месяцы жизни Хит Леджервстречался с австралийской моделью и актрисой Джеммой Уорд.
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