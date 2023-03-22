В Нью-Йорке продали квартиру, где умер актер Хит Леджер

Лофт с тремя спальнями был продан за 14 миллионов долларов.

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В Нью-Йорке продали квартиру, где от передозировки наркотиков в 2008 году умер известный голливудский актер Хит Леджер, звезда фильмов " Горбатая гора" и "Темный рыцарь". Об этом пишет Daily Mail.

Элитный лофт, где Хит Леджер был найден мертвым, перешел из рук в руки на частной распродаже.

Квартира на Брум-стрит в Сохо была продана анонимному покупателю за 14 миллионов долларов еще в прошлом месяце.

Квартира, где умер Хит Леджер, находится в белом доме на последнем этаже Фото: Скриншот

Это не была личная квартира актера, он арендовал ее за 25 тысяч долларов в месяц незадолго до своей смерти.

В просторных апартаментах имеются три спальни и три ванные комнаты, а также высокие потолки. С того момента, как в квартире умер актер, в ней практически ничего не изменилось, только на кухне добавилось новых приборов.

Хит Леджер переехал в эту квартиру после расставания с актрисой Мишель Уильямс, от которой у него есть дочь, в сентябре 2007 года.

Он был найден мертвым в квартире 22 января 2008 года. Причиной смерти стала острая интоксикация, вызванная совместным действием болеутоляющих (в том числе наркотических анальгетиков — оксикодона, гидрокодона), снотворных (доксиламина) и транквилизаторов (диазепама, темазепама, алпразолама).

Его тело нашла массажистка, которая приехала на назначенный сеанс. Когда на место прибыла полиция, то обнаружила, что лофт буквально превратился в "храм Джокера" – его самой мучительной роли за которую Леджер получил посмертный "Оскар".

В "безукоризненно чистой" нью-йоркской квартире следователи обнаружили несколько предметов, свидетельствующих об одержимости Леджера злодеем из "Бэтмена", сообщил New York Post источник в правоохранительных органах.

Эти предметы включали комиксы о Бэтмене, исследования происхождения Джокера и клоунов, небольшие статуэтки клоунов и записи Леджера, практикующего свою собственную версию голоса Джокера, которая будет преследовать новое поколение поклонников комиксов DC.

Хит Леджер в роли Джокера Фото: Скриншот

Хит Леджер страдал от депрессии, незадолго до смерти жаловался на физическое истощение. После смерти его тело было отправлено на родину, в Австралию. Он был кремирован и похоронен в Перте на кладбище Карракатта. Проститься с Хитом Леджером пришли около пятисот человек, в том числе его бывшая девушка Мишель Уильямс, а также актриса Кейт Бланшетт.

Хит Леджер и Мишель Уильямс в 2006 году Фото: Getty Images

После смерти Хита Леджера его фанаты считали, что именно роль Джокера "погрузила" его в депрессию.

Работая над фильмом "Темный рыцарь", Хит Леджер рассказывал в интервью, что борется с бессонницей и иногда спит всего два часа в сутки.

В итоге "Темный рыцарь" стал крупным блокбастером, собрав более миллиарда долларов в прокате.

Роль Леджера в роли Джокера многие критики считают лучшим воплощением этого вымышленного злодея, а также лучшей работой Леджера в кино.

Роль Джокера в "Темном рыцаре" стала роковой для Хита Леджера

На момент смерти ему было 28 лет, и у него осталась дочь Матильда от его бывшей девушки Мишель Уильямс. Сейчас девушке 17 лет.

До Мишель Уильямс Хит Леджер встречался с Лизой Зейн, сестрой актера Билли Зейна, после у него был роман с актрисой Хизер Грэм. Два года он встречался с актрисой Наоми Уоттс, с которой познакомился на съемках фильма "Банда Келли".

С Мишель Уильямс роман у Хита Леджера завязался на съемках фильма "Горбатая гора".

В последние месяцы жизни Хит Леджервстречался с австралийской моделью и актрисой Джеммой Уорд.

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