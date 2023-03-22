У Нью-Йорку продали квартиру, де помер актор Гіт Леджер

Лофт із трьома спальнями було продано за 14 мільйонів доларів.

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У Нью-Йорку продали квартиру, де від передозування наркотиків у 2008 році помер відомий голлівудський актор Гіт Леджер, зірка фільмів "Горбата гора" та "Темний лицар". Про це пише Daily Mail.

Елітний лофт, де Гіт Леджер був знайдений мертвим, перейшов із рук у руки на приватному розпродажі.

Квартира на Брум-стріт у Сохо була продана анонімному покупцю за 14 мільйонів доларів ще минулого місяця.

Квартира, де помер Гіт Леджер, знаходиться у білому будинку на останньому поверсі Фото: Скріншот

Це не була особиста квартира актора, він орендував її за 25 тисяч доларів на місяць незадовго до смерті.

У просторих апартаментах є три спальні й три ванні кімнати, а також високі стелі. З того моменту, як у квартирі помер актор, у ній практично нічого не змінилося, тільки на кухні додалося нових приладів.

Гіт Леджер переїхав у цю квартиру після розлучення з акторкою Мішель Вільямс, від якої має доньку, у вересні 2007 року.

Він був знайдений мертвим у квартирі 22 січня 2008 року. Причиною смерті стала гостра інтоксикація, спричинена спільною дією болезаспокійливих (зокрема наркотичних анальгетиків — оксикодону, гідрокодону), снодійних (доксиламіну) та транквілізаторів (діазепаму, темазепаму, алпразоламу).

Його тіло знайшла масажистка, котра приїхала на призначений сеанс. Коли на місце прибула поліція, то з'ясувала, що лофт буквально перетворився на "храм Джокера" — його найболіснішу роль, за яку Леджер отримав посмертний "Оскар".

У "бездоганно чистій" нью-йоркській квартирі слідчі знайшли кілька предметів, що свідчать про одержимість Леджера лиходієм із "Бетмена", повідомило джерело в правоохоронних органах.

Ці предмети враховували комікси про Бетмена, дослідження походження Джокера та клоунів, невеликі статуетки клоунів і записи Леджера, який практикує свою власну версію голосу Джокера, котра переслідуватиме нове покоління шанувальників коміксів DC.

Гіт Леджер у ролі Джокера Фото: Скріншот

Гіт Леджер страждав на депресію, незадовго до смерті скаржився на фізичне виснаження. Після смерті його тіло було відправлено на батьківщину до Австралії. Він був кремований і похований у Перті на цвинтарі Карракатта. Попрощатися з Гітом Леджером прийшли майже п'ятсот осіб, зокрема його колишня дівчина Мішель Вільямс, а також акторка Кейт Бланшетт.

Гіт Леджер і Мішель Вільямс у 2006 році Фото: Getty Images

Після смерті Гіта Леджера його фанати вважали, що саме роль Джокера "занурила" його в депресію.

Працюючи над фільмом "Темний лицар", Гіт Леджер розповідав в інтерв'ю, що бореться з безсонням та іноді спить лише дві години на добу.

Зрештою "Темний лицар" став великим блокбастером, зібравши понад мільярд доларів у прокаті.

Роль Леджера в ролі Джокера багато критиків вважають найкращим втіленням цього вигаданого лиходія, а також найкращою роботою Леджера в кіно.

Роль Джокера у "Темному лицарі" стала фатальною для Гіта Леджера

На момент смерті йому було 28 років, і в нього залишилася дочка Матільда від колишньої дівчини Мішель Вільямс. Нині дівчині 17 років.

До Мішель Вільямс Гіт Леджер зустрічався з Лізою Зейн, сестрою актора Біллі Зейна, після нього був роман з акторкою Гізер Грем. Два роки він зустрічався з акторкою Наомі Воттс, з якою познайомився на зйомках фільму "Банда Келлі".

З Мішель Вільямс роман у Гіта Леджера почався на зйомках фільму "Горбата гора".

В останні місяці життя Гіт Леджер зустрічався з австралійською моделлю та акторкою Джеммою Ворд.

Раніше стало відомо, що на продаж виставили ще один об'єкт культової нерухомості: будинок, який зображував притулок Ордена Фенікса у фільмах про Гаррі Поттера.