У Лондоні виставили на продаж дім Гаррі Поттера
Будинок у престижному районі з'являвся у фільмах про Гаррі Поттера, починаючи з картини "Гаррі Поттер та Орден Фенікса".
Знакове для шанувальників книг та фільмів про чарівника Гаррі Поттера місце виставлене на продаж. Йдеться про апартаменти на Клермонт-сквер у Лондоні. У цьому фільмі місце відігравало роль бази Ордену Фенікса. Про це пише Daily Mail.
Вартість квартири-студії у георгіанському стилі із садом – 385 тисяч фунтів стерлінгів. Розташована вона в історичному районі Іслінгтон, де раніше селилися конюхи та розташовувалися міські стайні. Тут же знаходиться крите водосховище та парк, а поряд розташований знаменитий вокзал Кінгс-крос, з платформи якого Поттер із друзями вирушав у Хогвардс.
Апартаменти з терасами на Клермонт-сквер у Лондоні є культовим місцем зйомок фільмів "Орден Фенікса" та "Дари смерті" з Деніелом Редкліффом у головній ролі Гаррі Поттера та Гері Олдманом у ролі Сіріуса Блека.
У фільмі цей родовий будинок належав Сіріусу Блеку, єдиному члену сім'ї Блеків, що вижив. Книжкова та кіношна адреса – "Лондон, площа Гріммо, 12". І він ховався за будинками по сусідству, відкривався лише посвяченим.
Втім, сцени в будинку Блеків знімалися в іншому місці, тож на покупців не чекають похмурі інтер'єри та сварливий домашній ельф.
Проте будинок на Клермонт-сквер входить до списку обов'язкових для відвідування місць тими, хто любить книги і фільми про Гаррі Поттера. Тож покупцям квартири варто бути готовими до того, що поряд обов'язково виявиться хтось із фанатів культової франшизи.
Нагадаємо, раніше на продаж виставляли ще два будинки, які знімалися у фільмах про Гаррі Поттера.
У мальовничому англійському селі Лавенхем у графстві Саффолк продається 600-річний будиночок, який, як і все село, стали місцем зйомок для "Дарів Смерті". Лавенхем зображував Годрікову долину.
"Кривий будинок" був збудований у 1395 році і відтоді нахилився убік. Але в будинку є всі зручності, а кривизна будинку не зменшує його чарівності.
Також у цьому ж селі вже багато років продається De Vere House 15 століття, який у фільмі зображував будинок батьків Гаррі Поттера.
А меморіал присвячений ельфу Доббі та розташований на пляжі Freshwater West Beach у Пембрукширі, Вельс, попросили прибрати місцеві жителі. Фанати Поттера несуть на пляжі камені та шкарпетки, які розносить вітер. Так що культові місця, пов'язані з популярною франшизою, не завжди тішать тих, хто живе там, де знімалися такі популярні фільми.