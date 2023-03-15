У Лондоні виставили на продаж дім Гаррі Поттера

Будинок у престижному районі з'являвся у фільмах про Гаррі Поттера, починаючи з картини "Гаррі Поттер та Орден Фенікса".

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Знакове для шанувальників книг та фільмів про чарівника Гаррі Поттера місце виставлене на продаж. Йдеться про апартаменти на Клермонт-сквер у Лондоні. У цьому фільмі місце відігравало роль бази Ордену Фенікса. Про це пише Daily Mail.

Вартість квартири-студії у георгіанському стилі із садом – 385 тисяч фунтів стерлінгів. Розташована вона в історичному районі Іслінгтон, де раніше селилися конюхи та розташовувалися міські стайні. Тут же знаходиться крите водосховище та парк, а поряд розташований знаменитий вокзал Кінгс-крос, з платформи якого Поттер із друзями вирушав у Хогвардс.

Кадр із фільму "Гаррі Поттер та Орден Фенікса"

Апартаменти з терасами на Клермонт-сквер у Лондоні є культовим місцем зйомок фільмів "Орден Фенікса" та "Дари смерті" з Деніелом Редкліффом у головній ролі Гаррі Поттера та Гері Олдманом у ролі Сіріуса Блека.

У фільмі цей родовий будинок належав Сіріусу Блеку, єдиному члену сім'ї Блеків, що вижив. Книжкова та кіношна адреса – "Лондон, площа Гріммо, 12". І він ховався за будинками по сусідству, відкривався лише посвяченим.

Втім, сцени в будинку Блеків знімалися в іншому місці, тож на покупців не чекають похмурі інтер'єри та сварливий домашній ельф.

Проте будинок на Клермонт-сквер входить до списку обов'язкових для відвідування місць тими, хто любить книги і фільми про Гаррі Поттера. Тож покупцям квартири варто бути готовими до того, що поряд обов'язково виявиться хтось із фанатів культової франшизи.

Як будинок Гаррі Поттера виглядає насправді Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше на продаж виставляли ще два будинки, які знімалися у фільмах про Гаррі Поттера.

У мальовничому англійському селі Лавенхем у графстві Саффолк продається 600-річний будиночок, який, як і все село, стали місцем зйомок для "Дарів Смерті". Лавенхем зображував Годрікову долину.

"Кривий будинок" був збудований у 1395 році і відтоді нахилився убік. Але в будинку є всі зручності, а кривизна будинку не зменшує його чарівності.

Також у цьому ж селі вже багато років продається De Vere House 15 століття, який у фільмі зображував будинок батьків Гаррі Поттера.

А меморіал присвячений ельфу Доббі та розташований на пляжі Freshwater West Beach у Пембрукширі, Вельс, попросили прибрати місцеві жителі. Фанати Поттера несуть на пляжі камені та шкарпетки, які розносить вітер. Так що культові місця, пов'язані з популярною франшизою, не завжди тішать тих, хто живе там, де знімалися такі популярні фільми.