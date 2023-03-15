В Лондоне выставили на продажу дом Гарри Поттера

Дом в престижном районе появлялся в фильмах про Гарри Поттера начиная с картины "Гарри Поттер и Орден Феникса".

Related video

Знаковое для поклонников книг и фильмов про волшебника Гарри Поттера место выставлено на продажу. Речь идет об апартаментах на Клермонт-сквер в Лондоне. В фильмах этом место играло роль базы Ордена Феникса. Об этом пишет Daily Mail.

Стоимость квартиры-студии в георгианском стиле с садом – 385 тысяч фунтов стерлингов. Расположена она в историческом районе Ислингтон, где ранее селились конюхи и располагались городские конюшни. Тут же находится крытое водохранилище и парк, а рядом расположен знаменитый вокзал Кингс-кросс, с платформы которого Поттер с друзьями отправлялся в Хогвардс.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден феникса"

Апартаменты с террасами на Клермонт-сквер в Лондоне является культовым местом съемок фильмов "Орден Феникса" и "Дары смерти" с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли в роли Гарри Поттера и Гэри Олдманом в роли Сириуса Блэка.

В фильме этот родовой дом принадлежал Сириусу Блэку, единственному выжившему члену семьи Блэков. Книжный и киношный адрес – "Лондон, площадь Гриммо, 12". И он скрывался за домами по соседству, открываясь только посвященным.

Впрочем, сцены в доме Блэков снимались в другом месте, так что покупателей не ждут мрачные интерьеры и сварливый домашний эльф.

Но, тем не менее, дом на Клермонт-сквер входит в список обязательных для посещения мест теми, кто любит книги и фильмы про Гарри Поттера. Так что покупателям квартиры стоит быть готовыми к тому, что рядом обязательно окажется кто-то из фанатов культовой франшизы.

Как дом Гарри Поттера выглядит в реальности Фото: Скриншот

Напомним, ранее на продажу выставляли еще два дома, которые снимались в фильмах про Гарри Поттера.

В живописной английской деревеньке Лавенхем в графстве Саффолк, продается 600-летний домик, который, как и вся деревня, стали местом съемок для "Даров Смерти". Лавенхем изображал Годрикову долину.

"Кривой дом" был построен в 1395 году и от времени наклонился в сторону. Но в доме есть все удобства, а кривизна дома никак не уменьшает его очарования.

Также в этой же деревне уже много лет продается De Vere House 15-го века, который в фильме изображал дом родителей Гарри Поттера.

А мемориал посвященный эльфу Добби и расположенный на пляже Freshwater West Beach в Пембрукшире, Уэльс, попросили убрать местные жители. Фанаты Поттера несут на пляж камни и носки, которые разносит ветер. Так что культовые места, связанные с популярной франшизой, не всегда радуют тех, кто живет там, где снимались настолько популярные фильмы.