Гробовщик звезд. Все о похоронном бюро Кэмпбелла, которое хоронило Ивану Трамп и Хита Леджера

Похоронное бюро Фрэнка Э. Кэмпбелла является одной из достопримечательностей Манхэттена, так как уже долгие годы занимается тем, что провожает в последний путь самых известных и богатых.

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Самые известные и богатые люди живут в Нью-Йорке, на Манхэттене. Здесь расположены самые дорогие квартиры, магазины и рестораны. Иногда селебрити умирают и тогда их родственники обращаются за помощью в учреждение, которое может обеспечить нужный уровень конфиденциальности и роскоши. Речь идет о похоронном бюро Фрэнка Э. Кэмпбелла, которое расположено на престижной Мэдисон-авеню. Именно оно занималось похоронами Жаклин Кеннеди, Джуди Гарланд, Риты Хейворт, Хита Леджера, Джона Леннона и многих других. Об этом пишет Air Mail.

Фрэнк Кэмпбелл родился 4 июля 1872 года в Иллинойсе. Он научился изготовлять гробы, а в 20 лет он переехал в Нью-Йорк и работал в похоронных бюро. Вскоре он открыл собственное агентство. И стал первым, кто стал себя рекламировать в очень американском духе того времени.

До Кэмпбелла прощание обычно проводилось в домах усопших и в церкви, он открыл в своем бюро маленькую часовню и стал первым, кто стал использовать моторизованные катафалки и лимузины вместо конных повозок. Он также был первым, кто развеял кремированные останки на самолете над гаванью Нью-Йорка в 1916 году. И первым, кто начала сообщать о похоронах в газетах, рассказывая о жизни умершего.

Он даже застраховал собственного сына Фрэнка-младшего на один миллион долларов, что сделало его "самым застрахованным мальчиком в стране".

К 1915 году Кэмпбелл был гробовщиком № 1 в Нью-Йорке, который "создал сервис настолько возвышенно красивый, в атмосфере такой полной гармонии, что заметно облегчало печаль разлуки".

Но похороны, которые все изменили, — это внезапная смерть в 1926 году 31-летнего кумира немого кино Рудольфа Валентино.

Похороны Рудольфа Валентино

День, когда он умер после операции по поводу прободной язвы, был назван прессой "днем, когда Голливуд плакал". В Нью-Йорке тело Валентино выставили для прощания и город охватило полное безумие.

Тысячи фанаток ворвались в Кэмпбеллу, устроив беспорядки во время которых десятки людей получили травмы. Пресса даже проводила аэрофотосъемку, показав толпу, которую пытается сдержать полиция.

Поступали сообщения о том, что некоторые фанаты даже пытались покончить жизнь самоубийством, а также распространялись слухи о том, что тело звезды поклонники буквально пытались разорвать на части.

Впрочем, некоторые слухи распространял сам Кэмпбелл, говорит нынешний глава агентства Джордж Амато. Якобы тело Валентино заменили на восковую фигуру, а сам Фрэнк платил женщинам, чтобы они изображали обезумевших фанаток.

"На самом деле он платил женщинам за то, чтобы они падали в обморок и они сделали это, газеты подхватили эту новость и придали похоронам больше огласки", — говорит Амато.

В 1969 году, когда умерла Джуди Гарленд, около 1500 фанатов дежурили у бюро, а полицейские сдерживали толпу. Однако в какой-то момент 20 000 поклонников прошли мимо ее стеклянного гроба. Среди скорбящих были Лорен Бэколл, тогдашний мэр Джон Линдси, и дочери Гарленд, Лайза Минелли и Лорна Люфт.

Лайза Минелли на похоронах матери

Но пресса допущена не была, что всегда было частью политики Кэмпбелла: если родственники усопшего хотят конфиденциальности – они ее обеспечат.

Когда Джон Леннон был убит в 1980 году, в бюро использовали катафалк-приманку, а тело Леннона доставили в крематорий тайно.

По словам Амато, главными преимуществами бюро Кэмпбелла являются "неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность, и мы можем это обеспечить на 100 процентов".

У бюро есть собственная служба безопасности, которую дополняют полицейские из Нью-Йорка, работающие не при исполнении служебных обязанностей.

"Мы следим за тем, чтобы входы и выходы были под контролем и семью усопшего не трогали. В здании у нас есть частный лифт и отдельный этаж для прощания. Наши охранники у входной двери проверяют всех прибывших, чтобы убедиться, что они в списке, и их должным образом сопровождают наверх", — говорит Амато, отмечая, что в часовне запрещены мобильные телефоны.

Они даже сумели справиться с похоронами 28-летнего актера Хита Леджера в 2008 году.

"Его собирались отправить в Лос-Анджелес, а затем в Австралию. Был частный самолет Warner Brothers, который использовался для него и его семьи, поэтому было много согласований, чтобы убедиться, что все идет именно так, как они хотели, и мы должны были поддерживать конфиденциальность", — отмечает Амато.

Катафалк у бюро Фрэнка Кэмпбелла Фото: Frank E. Campbell - The Funeral Chapel

Семьи могут запросить любые услуги, которые они пожелают и в бюро Кэмпбелла обещают, что ни один юридический запрос никогда не будет отклонен.

На одном из прощаний семья художника поставила шину самолета на мольберт и во время службы скорбящие по очереди раскрашивали ее. Другое прощание прошло в полной тишине: были запрещены любые разговоры и музыка.

На другой службе два добермана покойного стояли у гроба своего хозяина, не двигаясь и не издавая никаких звуков.

Элизабет Мейер, бывший организатор похорон, вспоминала, как однажды она превратила часовню в ночной клуб Bungalow 8 для похорон известного тусовщика, а для другого был организован парад Lamborghini. Причем самая его любимая машина стояла рядом с гробом.

Другие распорядители похорон часто направляют своих высокопоставленных клиентов к Кэмпбеллу, потому что у них нет возможности обеспечить необходимую безопасность и конфиденциальность.

Семья Дональда Трампа на похоронах Иваны Трамп Фото: NY times

"Когда у нас похороны знаменитостей, мы все находимся в состоянии повышенной готовности, и это вызывает больший стресс. У высокопоставленных семей всегда есть определенные запросы и мы должны работать с их кураторами, их планировщиками, их адвокатами, их публицистами, и мы должны быть уверены, что координируем все это с пожеланиями семьи. Каждый случай уникален", — отмечает Амато.

Услуги Campbell’s недешевы. Хоть они и не называют свои расценки, но некоторая информация все-таки просочилась в СМИ. Посеребренный бесшовный медный гроб стоит 69 500 долларов, мемориальный бюст и урна обойдутся в 7 000 долларов.

Золотое украшение с прядью волос усопшего обойдется в сумму от 2000 до 10 000 долларов.

Известно, что похороны светской львицы Иваны Трамп стоили очень дорого. Только позолоченный гроб стоил более 125 тысяч долларов.

Похороны Иваны Трамп Фото: NY times

Сейчас, хоть бюро и существует под названием Кэмпбелл, семья Фрэнка Э. Кэмпбелла больше не владеет бизнесом.

Сегодня им управляет бюро Service Corporation International, базирующееся в Хьюстоне. Сам Кэмпбелл умер 19 января 1934 года в возрасте 62 лет от болезни сердца.

Напомним, похороны Иваны Трамп, первой жены 45-го президента США Дональда Трампа, прошли в исторической церкви на Манхэттене. Она скончалась в 73 года, упав с лестницы.