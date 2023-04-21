Трунар зірок. Усе про похоронне бюро Кемпбелла, яке ховало Івану Трамп і Гіта Леджера

Похоронне бюро Френка Е. Кемпбелла є однією з визначних пам'яток Манхеттена, оскільки вже довгі роки займається тим, що проводжає в останній шлях найвідоміших і найбагатших.

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Найвідоміші та найбагатші люди живуть у Нью-Йорку, на Манхеттені. Тут розташовані найдорожчі квартири, магазини та ресторани. Іноді селебриті вмирають, і тоді їхні родичі звертаються за допомогою до установи, яка може забезпечити необхідний рівень конфіденційності й розкоші. Йдеться про похоронне бюро Френка Е. Кемпбелла, яке розташоване на престижній Медісон-авеню. Саме воно займалося похороном Жаклін Кеннеді, Джуді Ґарленд, Ріти Гейворт, Гіта Леджера, Джона Леннона й багатьох інших. Про це пише Air Mail.

Френк Кемпбелл народився 4 липня 1872 року в Іллінойсі. Він навчився виготовляти труни, а у 20 років він переїхав до Нью-Йорка та працював у похоронних бюро. Незабаром він відкрив власну агенцію та став першим, хто став рекламувати себе в дуже американському дусі того часу.

До Кемпбелла прощання зазвичай проводилося в будинках померлих і в церкві, він відкрив у своєму бюро маленьку каплицю та став першим, хто почав використовувати моторизовані катафалки та лімузини замість кінних возів. Він також був першим, хто розвіяв кремовані рештки з літака над гаванню Нью-Йорка в 1916 році, та першим, хто почав повідомляти про похорон у газетах, розповідаючи про життя померлого.

Він навіть застрахував власного сина Френка-молодшого на один мільйон доларів, що зробило його "найзастрахованішим хлопчиком у країні".

До 1915 року Кемпбелл був трунар № 1 у Нью-Йорку, який "створив сервіс настільки піднесено гарний, в атмосфері такої повної гармонії, що помітно полегшувало смуток розлуки".

Але похорон, який усе змінив, — це раптова смерть у 1926 році 31-річного кумира німого кіно Рудольфа Валентино.

Похорон Рудольфа Валентино

День, коли він помер після операції на шлунку, був названий пресою "день, коли Голлівуд плакав". У Нью-Йорку тіло Валентино виставили для прощання, і місто охопило цілковите божевілля.

Тисячі фанаток увірвалися до Кемпбелла, влаштувавши заворушення, під час яких десятки людей отримали травми. Преса навіть проводила аерофотозйомку, показавши натовп, який намагається стримати поліція.

Надходили повідомлення про те, що деякі фанати навіть намагалися накласти на себе руки, а також поширювалися чутки про те, що тіло зірки шанувальники буквально намагалися розірвати на частини.

Утім, деякі чутки поширював сам Кемпбелл, каже нинішній глава агентства Джордж Амато. Нібито тіло Валентино замінили на воскову фігуру, а сам Френк платив жінкам, щоб вони зображували божевільних фанаток.

"Насправді він платив жінкам за те, щоб вони непритомніли, і вони зробили це, газети підхопили цю новину й надали похорону більше розголосу", — говорить Амато.

1969 року, коли померла Джуді Ґарленд, близько 1500 фанатів чергували біля бюро, а поліцейські стримували натовп. Однак у якийсь момент 20 000 шанувальників пройшли повз її скляну труну. Серед людей у скорботі були Лорен Бекол, тодішній мер Джон Ліндсі й дочки Джуді Ґарленд, Лайза Мінеллі та Лорна Люфт.

Лайза Мінеллі на похороні матері

Але преса не була допущена, що завжди було частиною політики Кемпбелла: якщо родичі померлого хочуть конфіденційності, вони її забезпечать.

Коли Джона Леннона було вбито в 1980 році, в бюро використовували катафалк-приманку, а тіло Леннона доправили в крематорій таємно.

За словами Амато, головними перевагами бюро Кемпбелла є "недоторканність приватного життя й конфіденційність, і ми можемо це забезпечити на 100 відсотків".

Бюро має власну службу безпеки, яку доповнюють поліцейські з Нью-Йорка, що працюють не при виконанні службових обов'язків.

"Ми стежимо за тим, щоб входи й виходи були під контролем і сім'ю померлого не чіпали. У будівлі в нас є приватний ліфт і окремий поверх для прощання. Наші охоронці біля вхідних дверей перевіряють усіх тих, хто прийшов, щоб переконатися, що вони в списку, і їх належним чином супроводжують нагору", — каже Амато, зазначаючи, що в каплиці заборонено мобільні телефони.

Вони навіть зуміли впоратися з похороном 28-річного актора Гіта Леджера у 2008 році.

"Його збиралися відправити в Лос-Анджелес, а потім у Австралію. Був приватний літак Warner Brothers, який використовувався для нього та його родини, тому було багато погоджень, щоб переконатися, що все йде саме так, як вони хотіли, і ми повинні були підтримувати конфіденційність", — зазначає Амато.

Катафалк біля бюро Френка Кемпбелла Фото: Frank E. Campbell - The Funeral Chapel

Сім'ї можуть запросити будь-які послуги, які вони забажають, і в бюро Кемпбелла обіцяють, що жодного юридичного запиту ніколи не буде відхилено.

На одному з прощань родина художника поставила шину літака на мольберт і під час служби гості по черзі розфарбовували її. Інше прощання пройшло в повній тиші: були заборонені будь-які розмови та музика.

На другій службі два добермани покійного стояли біля труни свого господаря, не рухаючись і без жодних звуків.

Елізабет Меєр, колишня організаторка похоронів, згадувала, як одного разу вона перетворила каплицю на нічний клуб Bungalow 8 для похорону відомого тусовщика, а для іншого був організований парад Lamborghini. До того ж найулюбленіша його машина стояла поруч із труною.

Інші розпорядники похорону часто направляють своїх високопоставлених клієнтів до Кемпбелла, тому що вони не мають можливості забезпечити необхідну безпеку та конфіденційність.

Сім'я Дональда Трампа на похороні Івани Трамп Фото: NY times

"Коли в нас похорон знаменитостей, ми всі перебуваємо в стані підвищеної готовності, і це викликає більший стрес. У високопоставлених сімей завжди є певні запити, і ми повинні працювати з їхніми кураторами, їхніми планувальниками, їхніми адвокатами, їхніми публіцистами, і ми повинні бути впевнені, що координуємо все це з побажаннями сім'ї. Кожен випадок є унікальним", — зазначає Амато.

Послуги Campbell недешеві. Хоч вони й не називають свої розцінки, але деяка інформація таки просочилася в ЗМІ. Посріблена безшовна мідна труна коштує 69 500 доларів, меморіальний бюст і урна коштуватимуть 7 000 доларів.

Золота прикраса з пасмом волосся обійдеться в суму від 2000 до 10 000 доларів.

Відомо, що похорон світської левиці Івани Трамп коштував дуже дорого. Тільки позолочена труна коштувала понад 125 тисяч доларів.

Похорон Івани Трамп Фото: NY times

Зараз, хоч бюро й існує під назвою Кемпбелл, родина Френка Е. Кемпбелла більше не володіє бізнесом.

Сьогодні ним керує бюро Service Corporation International, що базується в Г'юстоні. Сам Кемпбелл помер 19 січня 1934 року у віці 62 років від хвороби серця.

Нагадаємо, похорон Івани Трамп, першої дружини 45-го президента США Дональда Трампа, пройшов в історичній церкві на Манхеттені. Вона померла в 73 роки, впавши зі сходів.