"Тесты будут положительные": пилоты "Формулы 1" в Лас-Вегасе пожаловались на марихуану (видео)

Пилоты спорткаров на "Формуле 1" в Лас-Вегасе пожаловались на плохое состояние трассы и на сильный запах, который отвлекал внимание от дороги. Один из них предположил, что запах должны узнать все пилоты, участвующие в соревнованиях.

Рядом с извилистой трассой гонок "Формула 1" в Лас-Вегасе чувствуется сильный запах наркотических веществ. Латиноамериканские пилоты, которые поделились впечатлениями от этого запаха, предположили, что из-за такой ситуации могут не пройти тест на наркотики. О ситуации на гонках написало издание El Canciller.

Как выяснились, заявление о марихуане появилось случайно, когда пилоты давали комментарии СМИ о состоянии трассы, которую они испытали перед финалом 24 ноября. Об этом говорили сразу два водителя — мексиканец Серхио Перес, представляющий команду Red Bull Racing, и аргентинец Франко Колапинто из команды Williams. Колапинто пришел 17 и 18 на тренировочных кругах. По его словам, это "сложная трасса", однако особенно он отметил запах наркотических веществ, который его сопровождал во время поездки. Аргентинец предположил, что он и другие пилоты из-за этого могут "завалить" наркотест.

"Был запах марихуаны. Если нас сейчас проверят на допинг, я думаю, что все пилоты окажутся "положительные", клянусь", — пошутил он.

О такой же "забавной ситуации" рассказал Серхио Перес. Он пожаловался на то, что провально провел первые тренировки. Кроме того, отметил, что трасса была "очень грязной" и его утомил запах наркотиков, который чувствовался все время.

"Первая тренировка была полным провалом, трасса была очень грязной. Но то, что очень чувствуется вокруг всего трека, — это запах марихуаны на протяжении всей ночи. Я уже немного устал от этого невероятного запаха. Это точно то, о чем будут говорить все пилоты", — заявил пилот.

На официальном портале "Формулы 1" пока нет комментариев по ситуации в Лас-Вегасе (Невада, США).

Формула 1 в Лас-Вегасе 2024 — детали

Отметим, гонки "Формулы 1" в Лас-Вегасе в 2024 году проходят с 17 по 24 ноября. 23 ноября — квалификационные заезды, а уже 24 ноября — финал "Гран-при Лас-Вегаса 2024". Длина одного круга — 6,201 км, а общая дистанция — 309,958 км (то есть 50 кругов). На видео в канале Formula-1 можно увидеть, что рядом с трассой расположены крупнейшие отели американского города, в котором марихуану легализовали в 2017 году (по медицинским причинам).

Напоминаем, в июле стало известно имя победителя гран-при Венгрии и название команды, которая заняла три первых места. В августе Фокус писал о победителе гран-при Нидерландов: в стране состоялся 15 этап Формулы 1.