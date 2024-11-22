"Тести будуть позитивні": пілоти "Формули 1" у Лас-Вегасі поскаржились на марихуану (відео)

Пілоти спорткарів на "Формулі 1" у Лас-Вегасі поскаржились на поганий стан траси і на сильний запах, який відвертав увагу від дороги. Один з них припустив, що запах мали б впізнати всі пілоти, які беруть участь у змаганнях.

Поруч зі звивистою трасою перегонів "Формула 1" у Лас-Вегасі вчувається сильний запах наркотичних речовин. Латиноамериканські пілоти, які поділились враженнями від цього запаху, припустили, що через таку ситуацію можуть не пройти тест на наркотики. Про ситуацію на перегонах написало видання El Canciller.

Як з'ясувались, коментар щодо марихуани з'явився випадково, коли пілоти давали коментарі ЗМІ про стан траси, яку вони випробували перед фіналом 24 листопада. Про це говорили відразу два водії — мексиканець Серхіо Перес, який представляє команду Red Bull Racing, та аргентинець Франко Колапінто з команди Williams. Колапінто прийшов 17 та 18 на тренувальних колах. З його слів, це "складна траса", однак особливо він відзначив запах наркотичних речовин, який його супроводжував під час поїздки. Аргентинець навіть припустив, що він та інші пілоти через це можуть "завалити" наркотест.

"Був запах марихуани. Якщо нас зараз перевірять на допінг, я думаю, що всі пілоти виявляться "позитивні", клянусь", — пожартував він.

Про таку ж "кумедну ситуацію" розповів Серхіо Перес. Він поскаржився на те, що провально провів перші тренування. Крім того, відзначив, що траса була "дуже брудною" і його втомив запах наркотиків, який відчувався весь час.

"Перше тренування було повним провалом, траса була дуже брудною. Але те, що дуже відчувається навколо всього треку, — це запах марихуани протягом усієї ночі. Я вже трохи втомився від цього неймовірного запаху. Це точно те, про що говоритимуть усі пілоти", — заявив пілот.

На офіційному порталі "Формули 1" поки що немає коментарів щодо ситуації в Лас-Вегасі (Невада, США).

Формула 1 у Лас-Вегасі 2024 — деталі

Зазначимо, перегони "Формули 1" у Лас-Вегасі у 2024 році відбуваються з 17 по 24 листопада. 23 листопада — кваліфікаційні заїзди, а вже 24 листопада — фінал "Гран-прі Лас-Вегаса 2024". Довжина одного кола — 6,201 км, а загальна дистанція — 309,958 км (тобто 50 кіл). На відео в каналі Formula-1 можна побачити, що поруч з трасою розташовано найбільші готелі американського міста, в якому марихуану легалізували у 2017 році (при медичних показах).

Нагадуємо, у липні стало відоме ім'я переможця гран-прі Угорщини та назва команди, яка посіла три перших місця. У серпні Фокус писав про переможця гран-прі Нідерландів: в країні відбувся 15 етап Формули 1.