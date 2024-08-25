Друга перемога. Ландо Норріс переконливо виграв гран-прі Нідерландів: огляд 15-го етапу Формули 1 (фото, відео)

Макса Ферстаппен на старті гран-прі Нідерландів вирвався в лідери, випередивши Ландо Норріса, який стартував із поула. Однак гонщик McLaren зміг повернути першу позицію на трасі, обігнавши голландця, і виграв свій другий гран-прі Формули 1 у кар'єрі.

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Ландо Норріс виграв гран-прі Нідерландів із відривом у 22 секунди над ще недавно домінуючим Максом Ферстаппеном. Шарль Леклер склав їм компанію на подіумі, фінішувавши третім.

За час літньої перерви команди отримали два нових підписаних контракти. Карлос Сайнс підписав угоду з Williams, а Джек Дуен закрив вакансію в Alpine. Отже, у Формулі 1 залишилося три вільних місця — у Mercedes, RB і Sauber.

Феноменальне коло. Кваліфікація гран-прі Нідерландів 2024 року

Ландо Норріс виграв поул-позицію в Зандворті, випередивши Макса Ферстаппена, який на своєму домашньому гран-прі зміг стати у кваліфікації лише другим. Норріс показав найшвидше коло не за рахунок помилок свого суперника, а за рахунок приголомшливої швидкості свого оновленого McLaren. Другий ряд розділили Оскар Піастрі та Джордж Рассел. П'ятим кваліфікувався Серхіо Перес, шостим — Шарль Леклер. Льюїс Хемілтон не пройшов до фінального сегменту кваліфікації та отримав штраф 3 позиції за стримування Переса. У підсумку британець стартував лише з 14 позиції. Логан Сарджент взагалі не зміг узяти участь у кваліфікації, розбивши об стіну свій болід у 3-й практиці.

Аварія Логана Сарджента в 3-й практиці зруйнувала болід і кваліфікацію

McLaren посилюється. Гонка гран-прі Нідерландів 2024

Ландо Норріс змушений боротися із закляттями, які йому приписують коментатори. Спочатку всі чекали на його першу перемогу. Коли вона прийшла, виникла нова напасть — втрата лідерство під час старту з поулу. На гран-прі Нідерландів усі гадали, чи зможе Норріс побороти це нове для нього закляття. Відповідь — поки що ні. На старті Макс Ферстаппен, якій проводив свій 200-й гран-прі, з другої позиції легко вийшов у лідери, практично без боротьби випередивши Норріса.

Ферстаппен випередив Норріса одразу на старті Фото: Getty Images

Однак британець зовсім не збирався здаватися, тим паче, що швидкість у його боліда була. Він тримався на відстані атаки і на 18-му колі на прямій обігнав Ферстаппена, який лідирував.

Ландо Норріс повертає лідерство, яке він втратив на старті

Усю решту гонки нідерландець не зміг скласти йому конкуренцію. Помаранчевий McLaren відривався все далі й далі. Макс заїхав на піт-стоп першим, сподіваючись відіграти відставання, але на наступному колі Ландо звернув у бокси, не дозволивши Red Bull переграти стратегічно. Відрив британця на фініші склав 22 секунди, що на початку сезону здавалося казкою.

Макс Ферстаппен не зміг виграти свій ювілейний 200-й гран-прі Фото: Getty Images

Його напарник по McLaren Оскар Піастрі фінішував четвертим. Командний місток Ferrari зміг спланувати прорив Шарля Леклера з шостого стартового місця на подіум, потіснивши звідти Піастрі на швидшому боліді.

Обидва гонщики Mercedes не змогли пристосуватися до поведінки шин на цій трасі та в підсумку до кінця перегонів дуже старалися, але не змогли наздогнати Серхіо Переса (6-й), навіть не дивлячись на те, що обидва перевзулися на софт. Рассел фінішував сьомим, Хемілтон — восьмим.

Перемога Ландо Норріса стала другою в його кар'єрі. Наступний етап пройде через тиждень в італійській Монці.

Результати перегонів. Гран-прі Нідерландів 2024

Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda +22.896 Шарль Леклер 16 Ferrari +25.439 Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes +27.337 Карлос Сайнс 55 Ferrari +32.137 Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda +39.542 Джордж Расселл 63 Mercedes +44.617 Льюїс Хемілтон 44 Mercedes +49.599 П'єр Гаслі 10 Alpine Renault +1 коло Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 коло Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +1 коло Даніель Ріккардо 3 RB Honda +1 коло Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1 коло Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 коло Естебан Окон 31 Alpine Renault +1 коло Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 коло Юкі Цунода 22 RB Honda +1 коло Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 коло Валттері Боттас 77 Sauber Ferrari +2 кола Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +2 кола

Особистий залік після 15 етапу, гран-прі Нідерландів 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda — 295 pts Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes — 225 pts Шарль Леклер 16 Ferrari — 192 pts Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes — 179 pts Карлос Сайнс 55 Ferrari — 172 pts Льюїс Хемілтон 44 Mercedes — 154 pts Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda — 139 pts Джордж Расселл 63 Mercedes — 122 pts Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes — 50 pts Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes — 24 pts Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari — 22 pts Юкі Цунода 22 RB Honda — 22 pts Даніель Ріккардо 3 RB Honda — 12 pts П'єр Гаслі 10 Alpine Renault — 8 pts Олівер Беармен 38 Ferrari — 6 pts Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari — 5 pts Естебан Окон 31 Alpine Renault — 5 pts Алекс Албон 23 Williams Mercedes — 4 pts

Кубок конструкторів після 15 етапу, гран-прі Нідерландів 2024