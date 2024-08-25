Друга перемога. Ландо Норріс переконливо виграв гран-прі Нідерландів: огляд 15-го етапу Формули 1 (фото, відео)
Макса Ферстаппен на старті гран-прі Нідерландів вирвався в лідери, випередивши Ландо Норріса, який стартував із поула. Однак гонщик McLaren зміг повернути першу позицію на трасі, обігнавши голландця, і виграв свій другий гран-прі Формули 1 у кар'єрі.
Ландо Норріс виграв гран-прі Нідерландів із відривом у 22 секунди над ще недавно домінуючим Максом Ферстаппеном. Шарль Леклер склав їм компанію на подіумі, фінішувавши третім.
За час літньої перерви команди отримали два нових підписаних контракти. Карлос Сайнс підписав угоду з Williams, а Джек Дуен закрив вакансію в Alpine. Отже, у Формулі 1 залишилося три вільних місця — у Mercedes, RB і Sauber.
Феноменальне коло. Кваліфікація гран-прі Нідерландів 2024 року
Ландо Норріс виграв поул-позицію в Зандворті, випередивши Макса Ферстаппена, який на своєму домашньому гран-прі зміг стати у кваліфікації лише другим. Норріс показав найшвидше коло не за рахунок помилок свого суперника, а за рахунок приголомшливої швидкості свого оновленого McLaren. Другий ряд розділили Оскар Піастрі та Джордж Рассел. П'ятим кваліфікувався Серхіо Перес, шостим — Шарль Леклер. Льюїс Хемілтон не пройшов до фінального сегменту кваліфікації та отримав штраф 3 позиції за стримування Переса. У підсумку британець стартував лише з 14 позиції. Логан Сарджент взагалі не зміг узяти участь у кваліфікації, розбивши об стіну свій болід у 3-й практиці.
McLaren посилюється. Гонка гран-прі Нідерландів 2024
Ландо Норріс змушений боротися із закляттями, які йому приписують коментатори. Спочатку всі чекали на його першу перемогу. Коли вона прийшла, виникла нова напасть — втрата лідерство під час старту з поулу. На гран-прі Нідерландів усі гадали, чи зможе Норріс побороти це нове для нього закляття. Відповідь — поки що ні. На старті Макс Ферстаппен, якій проводив свій 200-й гран-прі, з другої позиції легко вийшов у лідери, практично без боротьби випередивши Норріса.
Однак британець зовсім не збирався здаватися, тим паче, що швидкість у його боліда була. Він тримався на відстані атаки і на 18-му колі на прямій обігнав Ферстаппена, який лідирував.
Усю решту гонки нідерландець не зміг скласти йому конкуренцію. Помаранчевий McLaren відривався все далі й далі. Макс заїхав на піт-стоп першим, сподіваючись відіграти відставання, але на наступному колі Ландо звернув у бокси, не дозволивши Red Bull переграти стратегічно. Відрив британця на фініші склав 22 секунди, що на початку сезону здавалося казкою.
Його напарник по McLaren Оскар Піастрі фінішував четвертим. Командний місток Ferrari зміг спланувати прорив Шарля Леклера з шостого стартового місця на подіум, потіснивши звідти Піастрі на швидшому боліді.
Обидва гонщики Mercedes не змогли пристосуватися до поведінки шин на цій трасі та в підсумку до кінця перегонів дуже старалися, але не змогли наздогнати Серхіо Переса (6-й), навіть не дивлячись на те, що обидва перевзулися на софт. Рассел фінішував сьомим, Хемілтон — восьмим.
Перемога Ландо Норріса стала другою в його кар'єрі. Наступний етап пройде через тиждень в італійській Монці.
Результати перегонів. Гран-прі Нідерландів 2024
- Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes
- Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda +22.896
- Шарль Леклер 16 Ferrari +25.439
- Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes +27.337
- Карлос Сайнс 55 Ferrari +32.137
- Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda +39.542
- Джордж Расселл 63 Mercedes +44.617
- Льюїс Хемілтон 44 Mercedes +49.599
- П'єр Гаслі 10 Alpine Renault +1 коло
- Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 коло
- Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +1 коло
- Даніель Ріккардо 3 RB Honda +1 коло
- Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1 коло
- Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 коло
- Естебан Окон 31 Alpine Renault +1 коло
- Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 коло
- Юкі Цунода 22 RB Honda +1 коло
- Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 коло
- Валттері Боттас 77 Sauber Ferrari +2 кола
- Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +2 кола
Особистий залік після 15 етапу, гран-прі Нідерландів 2024
- Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda — 295 pts
- Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes — 225 pts
- Шарль Леклер 16 Ferrari — 192 pts
- Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes — 179 pts
- Карлос Сайнс 55 Ferrari — 172 pts
- Льюїс Хемілтон 44 Mercedes — 154 pts
- Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda — 139 pts
- Джордж Расселл 63 Mercedes — 122 pts
- Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes — 50 pts
- Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes — 24 pts
- Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari — 22 pts
- Юкі Цунода 22 RB Honda — 22 pts
- Даніель Ріккардо 3 RB Honda — 12 pts
- П'єр Гаслі 10 Alpine Renault — 8 pts
- Олівер Беармен 38 Ferrari — 6 pts
- Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari — 5 pts
- Естебан Окон 31 Alpine Renault — 5 pts
- Алекс Албон 23 Williams Mercedes — 4 pts
Кубок конструкторів після 15 етапу, гран-прі Нідерландів 2024
- Red Bull Racing Honda — 434 pts
- McLaren Mercedes — 404 pts
- Ferrari — 370 pts
- Mercedes — 276 pts
- Aston Martin Mercedes — 74 pts
- RB Honda — 34 pts
- Haas Ferrari — 27 pts
- Alpine Renault — 13 pts
- Williams Mercedes — 4 pts