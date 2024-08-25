Вторая победа. Ландо Норрис убедительно выиграл гран-при Нидерландов: обзор 15-го этапа Формулы 1 (фото, видео)

Макса Ферстаппен на старте гран-при Нидерландов вырвался в лидеры, опередив стартовавшего с поула Ландо Норриса. Однако гонщик McLaren смог вернуть первую позицию на трассе, обогнав голландца, и выиграл свой второй гран-при Формулы 1 в карьере.

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Ландо Норрис выиграл гран-при Нидерландов с отрывом в 22 секунды над еще недавно доминирующим Максом Ферстаппеном. Шарль Леклер составил им компанию на подиуме, финишировав третьим.

За время летнего перерыва команды получили два новых подписанных контракта. Карлос Сайнс подписал соглашение с Williams, а Джек Дуэн закрыл вакансию в Alpine. Итого в Формуле 1 осталось три свободных места – в Mercedes, RB и Sauber.

Феноменальный круг. Квалификация гран-при Нидерландов 2024

Ландо Норрис выиграл поул-позицию в Зандворте, опередив Макса Ферстаппена, который на своем домашнем гран-при смог стать в квалификации только вторым. Норрис показал быстрейший круг не за счет ошибок своего соперника, а за счет ошеломляющей скорости своего обновленного McLaren. Второй ряд разделили Оскар Пиастри и Джордж Рассел. Пятым квалифицировался Серхио Перес, шестым – Шарль Леклер. Льюис Хэмилтон не прошел в финальный сегмент квалификации и получил штраф 3 позиции за сдерживание Переса. В итоге британец стартовал только с 14 позиции. Логан Сарджент вообще не смог принять участие в квалификации, разбив об стену свой болид в 3-й практике.

Авария Логана Сарджента в 3-й практике разрушила болид и квалификацию

McLaren усиливается. Гонка гран-при Нидерландов 2024

Ландо Норрис вынужден бороться с заклятьями, которые ему приписывают комментаторы. Сначала все ждали его первой победы. Когда она пришла, возникло новая напасть – потеря лидерство при старте с поула. На гран-при Нидерландов все гадали, сможет ли Норрис побороть это новое для него заклятье. Ответ – пока нет. На старте Макс Ферстаппен, которой проводил свой 200-й гран-при, со второй позиции легко вышел в лидеры, практически без борьбы опередив Норриса.

Ферстаппен опередил Норриса сразу на старте Фото: Getty Images

Однако британец совсем не собирался сдаваться, тем более, что скорость у его болида была. Он держался на расстоянии атаки и на 18-м круге на прямой обогнал лидирующего Ферстаппена.

Ландо Норрис возвращает лидерство, которое он потерял на старте

Всю оставшуюся гонку нидерландец не смог составить ему конкуренцию. Оранжевый McLaren отрывался все дальше и дальше. Макс заехал на пит-стоп первым, надеясь отыграть отставание, но на следующем круге Ландо свернул в боксы, не позволив Red Bull переиграть стратегически. Отрыв британца на финише составил 22 секунды, что в начале сезона казалось сказкой.

Макс Ферстаппен не смог выиграть свой юбилейный 200-й гран-при Фото: Getty Images

Его напарник по McLaren Оскар Пиастри финишировал четвертым. Командный мостик Ferrari смог спланировать прорыв Шарля Леклера с шестого стартового места на подиум, потеснив оттуда Пиастри на более быстром болиде.

Оба гонщика Mercedes не смогли приспособиться к поведению шин на этой трассе и в итоге к концу гонки очень старались, но не смогли догнать Серхио Переса (6-й), даже не смотря на то, что оба переобулись на софт. Рассел финишировал седьмым, Хэмилтон – восьмым.

Победа Ландо Норриса стала второй в его карьере. Следующий этап пройдет через неделю в итальянской Монце.

Результаты гонки. Гран-при Нидерландов 2024

Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda +22.896 Шарль Леклер 16 Ferrari +25.439 Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes +27.337 Карлос Сайнс 55 Ferrari +32.137 Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda +39.542 Джордж Расселл 63 Mercedes +44.617 Льюис Хэмилтон 44 Mercedes +49.599 Пьер Гасли 10 Alpine Renault +1 круг Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 круг Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +1 круг Даниэль Риккардо 3 RB Honda +1 круг Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1 круг Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 круг Эстебан Окон 31 Alpine Renault +1 круг Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 круг Юки Цунода 22 RB Honda +1 круг Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 круг Валттери Боттас 77 Sauber Ferrari +2 круга Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +2 круга

Личный зачет после 15 этапа, гран-при Нидерландов 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda – 295 pts Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes – 225 pts Шарль Леклер 16 Ferrari – 192 pts Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes – 179 pts Карлос Сайнс 55 Ferrari – 172 pts Льюис Хэмилтон 44 Mercedes – 154 pts Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda – 139 pts Джордж Расселл 63 Mercedes – 122 pts Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes – 50 pts Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes – 24 pts Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari – 22 pts Юки Цунода 22 RB Honda – 22 pts Даниэль Риккардо 3 RB Honda – 12 pts Пьер Гасли 10 Alpine Renault – 8 pts Оливер Беармен 38 Ferrari – 6 pts Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari – 5 pts Эстебан Окон 31 Alpine Renault – 5 pts Алекс Албон 23 Williams Mercedes – 4 pts

Кубок конструкторов после 15 этапа, гран-при Нидерландов 2024