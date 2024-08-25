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Спорт

Вторая победа. Ландо Норрис убедительно выиграл гран-при Нидерландов: обзор 15-го этапа Формулы 1 (фото, видео)

Ландо Норрис
Фото: Getty Images | Ландо Норрис завоевал дубль в Нидерландах

Макса Ферстаппен на старте гран-при Нидерландов вырвался в лидеры, опередив стартовавшего с поула Ландо Норриса. Однако гонщик McLaren смог вернуть первую позицию на трассе, обогнав голландца, и выиграл свой второй гран-при Формулы 1 в карьере.

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Ландо Норрис выиграл гран-при Нидерландов с отрывом в 22 секунды над еще недавно доминирующим Максом Ферстаппеном. Шарль Леклер составил им компанию на подиуме, финишировав третьим.

За время летнего перерыва команды получили два новых подписанных контракта. Карлос Сайнс подписал соглашение с Williams, а Джек Дуэн закрыл вакансию в Alpine. Итого в Формуле 1 осталось три свободных места – в Mercedes, RB и Sauber.

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Ландо Норрис выиграл поул-позицию в Зандворте, опередив Макса Ферстаппена, который на своем домашнем гран-при смог стать в квалификации только вторым. Норрис показал быстрейший круг не за счет ошибок своего соперника, а за счет ошеломляющей скорости своего обновленного McLaren. Второй ряд разделили Оскар Пиастри и Джордж Рассел. Пятым квалифицировался Серхио Перес, шестым – Шарль Леклер. Льюис Хэмилтон не прошел в финальный сегмент квалификации и получил штраф 3 позиции за сдерживание Переса. В итоге британец стартовал только с 14 позиции. Логан Сарджент вообще не смог принять участие в квалификации, разбив об стену свой болид в 3-й практике.

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McLaren усиливается. Гонка гран-при Нидерландов 2024

Ландо Норрис вынужден бороться с заклятьями, которые ему приписывают комментаторы. Сначала все ждали его первой победы. Когда она пришла, возникло новая напасть – потеря лидерство при старте с поула. На гран-при Нидерландов все гадали, сможет ли Норрис побороть это новое для него заклятье. Ответ – пока нет. На старте Макс Ферстаппен, которой проводил свой 200-й гран-при, со второй позиции легко вышел в лидеры, практически без борьбы опередив Норриса.

Cтарт гран-при Нидерландов Fullscreen
Ферстаппен опередил Норриса сразу на старте
Фото: Getty Images

Однако британец совсем не собирался сдаваться, тем более, что скорость у его болида была. Он держался на расстоянии атаки и на 18-м круге на прямой обогнал лидирующего Ферстаппена.

Ландо Норрис возвращает лидерство, которое он потерял на старте

Всю оставшуюся гонку нидерландец не смог составить ему конкуренцию. Оранжевый McLaren отрывался все дальше и дальше. Макс заехал на пит-стоп первым, надеясь отыграть отставание, но на следующем круге Ландо свернул в боксы, не позволив Red Bull переиграть стратегически. Отрыв британца на финише составил 22 секунды, что в начале сезона казалось сказкой.

Ферстаппен и Норрис Fullscreen
Макс Ферстаппен не смог выиграть свой юбилейный 200-й гран-при
Фото: Getty Images

Его напарник по McLaren Оскар Пиастри финишировал четвертым. Командный мостик Ferrari смог спланировать прорыв Шарля Леклера с шестого стартового места на подиум, потеснив оттуда Пиастри на более быстром болиде.

Оба гонщика Mercedes не смогли приспособиться к поведению шин на этой трассе и в итоге к концу гонки очень старались, но не смогли догнать Серхио Переса (6-й), даже не смотря на то, что оба переобулись на софт. Рассел финишировал седьмым, Хэмилтон – восьмым.

Победа Ландо Норриса стала второй в его карьере. Следующий этап пройдет через неделю в итальянской Монце.

Результаты гонки. Гран-при Нидерландов 2024

  1. Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes
  2. Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda +22.896
  3. Шарль Леклер 16 Ferrari +25.439
  4. Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes +27.337
  5. Карлос Сайнс 55 Ferrari +32.137
  6. Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda +39.542
  7. Джордж Расселл 63 Mercedes +44.617
  8. Льюис Хэмилтон 44 Mercedes +49.599
  9. Пьер Гасли 10 Alpine Renault +1 круг
  10. Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 круг
  11. Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +1 круг
  12. Даниэль Риккардо 3 RB Honda +1 круг
  13. Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1 круг
  14. Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 круг
  15. Эстебан Окон 31 Alpine Renault +1 круг
  16. Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 круг
  17. Юки Цунода 22 RB Honda +1 круг
  18. Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 круг
  19. Валттери Боттас 77 Sauber Ferrari +2 круга
  20. Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +2 круга

Личный зачет после 15 этапа, гран-при Нидерландов 2024

  1. Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda – 295 pts
  2. Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes – 225 pts
  3. Шарль Леклер 16 Ferrari – 192 pts
  4. Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes – 179 pts
  5. Карлос Сайнс 55 Ferrari – 172 pts
  6. Льюис Хэмилтон 44 Mercedes – 154 pts
  7. Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda – 139 pts
  8. Джордж Расселл 63 Mercedes – 122 pts
  9. Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes – 50 pts
  10. Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes – 24 pts
  11. Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari – 22 pts
  12. Юки Цунода 22 RB Honda – 22 pts
  13. Даниэль Риккардо 3 RB Honda – 12 pts
  14. Пьер Гасли 10 Alpine Renault – 8 pts
  15. Оливер Беармен 38 Ferrari – 6 pts
  16. Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari – 5 pts
  17. Эстебан Окон 31 Alpine Renault – 5 pts
  18. Алекс Албон 23 Williams Mercedes – 4 pts

Кубок конструкторов после 15 этапа, гран-при Нидерландов 2024

  1. Red Bull Racing Honda – 434 pts
  2. McLaren Mercedes – 404 pts
  3. Ferrari – 370 pts
  4. Mercedes – 276 pts
  5. Aston Martin Mercedes – 74 pts
  6. RB Honda – 34 pts
  7. Haas Ferrari – 27 pts
  8. Alpine Renault – 13 pts
  9. Williams Mercedes – 4 pts