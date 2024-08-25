Вторая победа. Ландо Норрис убедительно выиграл гран-при Нидерландов: обзор 15-го этапа Формулы 1 (фото, видео)
Макса Ферстаппен на старте гран-при Нидерландов вырвался в лидеры, опередив стартовавшего с поула Ландо Норриса. Однако гонщик McLaren смог вернуть первую позицию на трассе, обогнав голландца, и выиграл свой второй гран-при Формулы 1 в карьере.
Ландо Норрис выиграл гран-при Нидерландов с отрывом в 22 секунды над еще недавно доминирующим Максом Ферстаппеном. Шарль Леклер составил им компанию на подиуме, финишировав третьим.
За время летнего перерыва команды получили два новых подписанных контракта. Карлос Сайнс подписал соглашение с Williams, а Джек Дуэн закрыл вакансию в Alpine. Итого в Формуле 1 осталось три свободных места – в Mercedes, RB и Sauber.
Феноменальный круг. Квалификация гран-при Нидерландов 2024
Ландо Норрис выиграл поул-позицию в Зандворте, опередив Макса Ферстаппена, который на своем домашнем гран-при смог стать в квалификации только вторым. Норрис показал быстрейший круг не за счет ошибок своего соперника, а за счет ошеломляющей скорости своего обновленного McLaren. Второй ряд разделили Оскар Пиастри и Джордж Рассел. Пятым квалифицировался Серхио Перес, шестым – Шарль Леклер. Льюис Хэмилтон не прошел в финальный сегмент квалификации и получил штраф 3 позиции за сдерживание Переса. В итоге британец стартовал только с 14 позиции. Логан Сарджент вообще не смог принять участие в квалификации, разбив об стену свой болид в 3-й практике.
McLaren усиливается. Гонка гран-при Нидерландов 2024
Ландо Норрис вынужден бороться с заклятьями, которые ему приписывают комментаторы. Сначала все ждали его первой победы. Когда она пришла, возникло новая напасть – потеря лидерство при старте с поула. На гран-при Нидерландов все гадали, сможет ли Норрис побороть это новое для него заклятье. Ответ – пока нет. На старте Макс Ферстаппен, которой проводил свой 200-й гран-при, со второй позиции легко вышел в лидеры, практически без борьбы опередив Норриса.
Однако британец совсем не собирался сдаваться, тем более, что скорость у его болида была. Он держался на расстоянии атаки и на 18-м круге на прямой обогнал лидирующего Ферстаппена.
Всю оставшуюся гонку нидерландец не смог составить ему конкуренцию. Оранжевый McLaren отрывался все дальше и дальше. Макс заехал на пит-стоп первым, надеясь отыграть отставание, но на следующем круге Ландо свернул в боксы, не позволив Red Bull переиграть стратегически. Отрыв британца на финише составил 22 секунды, что в начале сезона казалось сказкой.
Его напарник по McLaren Оскар Пиастри финишировал четвертым. Командный мостик Ferrari смог спланировать прорыв Шарля Леклера с шестого стартового места на подиум, потеснив оттуда Пиастри на более быстром болиде.
Оба гонщика Mercedes не смогли приспособиться к поведению шин на этой трассе и в итоге к концу гонки очень старались, но не смогли догнать Серхио Переса (6-й), даже не смотря на то, что оба переобулись на софт. Рассел финишировал седьмым, Хэмилтон – восьмым.
Победа Ландо Норриса стала второй в его карьере. Следующий этап пройдет через неделю в итальянской Монце.
Результаты гонки. Гран-при Нидерландов 2024
- Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes
- Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda +22.896
- Шарль Леклер 16 Ferrari +25.439
- Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes +27.337
- Карлос Сайнс 55 Ferrari +32.137
- Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda +39.542
- Джордж Расселл 63 Mercedes +44.617
- Льюис Хэмилтон 44 Mercedes +49.599
- Пьер Гасли 10 Alpine Renault +1 круг
- Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 круг
- Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +1 круг
- Даниэль Риккардо 3 RB Honda +1 круг
- Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1 круг
- Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 круг
- Эстебан Окон 31 Alpine Renault +1 круг
- Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 круг
- Юки Цунода 22 RB Honda +1 круг
- Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 круг
- Валттери Боттас 77 Sauber Ferrari +2 круга
- Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +2 круга
Личный зачет после 15 этапа, гран-при Нидерландов 2024
- Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda – 295 pts
- Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes – 225 pts
- Шарль Леклер 16 Ferrari – 192 pts
- Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes – 179 pts
- Карлос Сайнс 55 Ferrari – 172 pts
- Льюис Хэмилтон 44 Mercedes – 154 pts
- Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda – 139 pts
- Джордж Расселл 63 Mercedes – 122 pts
- Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes – 50 pts
- Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes – 24 pts
- Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari – 22 pts
- Юки Цунода 22 RB Honda – 22 pts
- Даниэль Риккардо 3 RB Honda – 12 pts
- Пьер Гасли 10 Alpine Renault – 8 pts
- Оливер Беармен 38 Ferrari – 6 pts
- Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari – 5 pts
- Эстебан Окон 31 Alpine Renault – 5 pts
- Алекс Албон 23 Williams Mercedes – 4 pts
Кубок конструкторов после 15 этапа, гран-при Нидерландов 2024
- Red Bull Racing Honda – 434 pts
- McLaren Mercedes – 404 pts
- Ferrari – 370 pts
- Mercedes – 276 pts
- Aston Martin Mercedes – 74 pts
- RB Honda – 34 pts
- Haas Ferrari – 27 pts
- Alpine Renault – 13 pts
- Williams Mercedes – 4 pts