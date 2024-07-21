Отобранная победа. Оскар Пиастри получил первую победу на гран-при в Венгрии: обзор 13-го этапа Формулы 1 (фото, видео)

Ландо Норрис стартовал с поула, но отдал победу своему напарнику по команде McLaren Оскару Пиастри по приказу команды на гран-при Венгрии.

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Оскар Пиастри получил победу в Формулы 1 первый раз в карьере за счет того, что его напарник Ландо Норрис пропустил его на последних кругах и финишировал вторым. Льюис Хэмилтон стал третьим в жесткой борьбе с Максом Ферстаппеном, отстояв место на подиуме.

В квалификации гран-при Венгрии McLaren завоевал первый ряд: Ландо Норрис выиграл поул, Оскар Пиастри – второй. Макс Ферстаппен квалифицировался третьим, а его напарник Серхио Перес в очередной раз поставил свою карьеру под удар, вылетев на мокрой трассе и квалифицировавшись 16-м. Но был и еще один неудачник – Джордж Рассел стал в квалификации только 17-м, что несколько сгладило катастрофичное выступление Переса.

На старте Оскар Пиастри вышел в лидеры гран-при Венгрии Фото: Getty Images

Триумф McLaren омрачен командной тактикой

Завоевав первый ряд в квалификации, McLaren намеревался бороться с Максом Ферстапепеном. Так оно и случилось на старте, когда Оскар Пиасти быстрее среагировал на стартовые огни, опередил напарника в первом повороте, а Макс, вылетев за пределы трассы, обогнал Норриса и погнался за лидером. Вылет голландца не остался без внимания стюардов, и команда попросила его вернуть позицию Норрису, чтобы не получить штраф. Это дало легкую передышку лидирующим пилотам McLaren, но Макс держался близко, как бы намекая, что на пит-стопах ситуация изменится. В итоге после волны пит-стопов Макс не только не смог удержаться в зоне для атаки McLaren, а проиграл место Хэмилтону. Скорость McLaren была такой, что пилоты команды боролись в гонке между собой, а не с соперниками. Перед вторым пит-стопом Ландо Норрис сократил отрыв от напарника до двух секунд и заехал на пит-лейн. Оскар Пиастри остался на трассе и заехал на пит только через два круга. Чем руководствовалась команда, когда оставляла его еще на один круг на трассе, когда он терял скорость, остается загадкой. Возможно, они ориентировались на Макса Ферстаппена, который на тот момент ехал за Пиастри и не представлял угрозы. Благодаря раннему пит-стопу, Ландо Норрис смог выйти в лидеры гран-при Венгрии и полетел к своей второй победе в Формуле 1. Однако у команды было другое мнение на этот счет. "Ты должен беречь шины, чтобы пропустить Оскара", — говорил Норрису его инжерен. "Я знаю, что ты поступишь правильно", — уговаривал он Ландо. "Мы планируем восстановить прежнюю последовательность", — уже открыто говорил он. "Только помни каждое воскресное утро, которое у нас было", — молил его инженер. "Нужно поменять позиции", — уже просто приказывали Норрису. "Так скажи ему меня догнать", — ответил Ландо Норрис и оторвался от Пиастри на 6 секунд. Однако за несколько кругов до финиша Норрис снял ногу с педали газа и пропустил партнера.

Макс Ферстаппен не смог опередить Льюиса Хэмилтона Фото: Getty Images

Red Bull и Mercedes в борьбе

Провалив квалификацию, Перес и Расселл выбрали старт на харде. Оттянутые пит-стопы, позволили им пробиться в очковую зону. При этом Серхио (7-й) смог опередить Джорджа (8-й) за счет более раннего пит-стопа. Их напарники в конце гонки также боролись между собой. Пропустив Хэмилтона на пит-стопе, Ферстаппен пытался вернуться на подиумную позицию, однако не рассчитал и перетормозил в повороте, подрезав британца. В результате жесткого контакта пострадавшим оказался именно горячий Макс.

Он смог вернуться на трассу, но пропустил еще и Леклера (4-й) и финишировал пятым. А Льюис дотащил свой Mercedes до подиума и поднялся на 6-е место в чемпионате, обогнав Серхио Переса.

RB снова наступает на Aston Martin

В этой гонке стратегия играла значительную роль, поскольку обогнать на Хунгароринге на одинаковых шинах очень сложно. На старте удивили своим решением стартовать на софте пилоты Aston Martin. Очевидного успеха им это не принесло, в отличие от Юки Цуноды, который наоборот стартовал на медиуме, но пересидел почти всех на трассе перед своим первым пит-стопом. Это позволило Юки финишировать на девятом месте впереди двух Aston Martin (Стролл – 10-й, Алонсо – 11-й). Его напарник Даниэль Риккардо так и остался вне очков (12-й). Ходят очень упорные слухи, что в Red Bull и RB грядут большие перемены в составе команд, посколько форма Серхио Перес оставляет желать лучшего. И решаться это будет после гран-при Бельгии. Поэтому хороший результат был важен для японца как никогда прежде.

Шампанское с привкусом

После финиша инженер утешал Ландо Норриса, что впереди его еще ждет много возможностей, но так ли это, никто не знает. "Я сделал то, что меня попросила сделать команда", — кратко отвечал на вопросы британец. Однако стоит напомнить, чем заканчивались карьеры тех пилотом, которые соблюдали командный ордер и кто его не соблюдал. Уэббер и Феттель, Култхард и Хаккинен могут многое поведать. Ландо Норрис принял решение, команда им довольна. Нам же остается наблюдать, как это скажется на его дальнейшей карьере. А для Пиастри это победа в любом случае. Подробности забываются, остается только статистика. И она говорит, что Оскар Пиастри выиграл в Венгрии свой первый гран-при Формулы 1. Следующий этап пройдет через неделю в Бельгии.

Результаты гонки. Гран-при Венгрии 2024

Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes +2.141 Льюис Хэмилтон 44 Mercedes +14.880 Шарль Леклер 16 Ferrari +19.686 Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda +21.349 Карлос Сайнс 55 Ferrari +23.073 Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda +39.792 Джордж Расселл 63 Mercedes +42.368 Юки Цунода 22 RB Honda +77.259 Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +77.976 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +82.460 Даниэль Риккардо 3 RB Honda +1 круг Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +1 круг Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 круг Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 круг Валттери Боттас 77 Sauber Ferrari +1 круг Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 круг Эстебан Окон 31 Alpine Renault +1 круг Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 круг

Личный зачет после 13 этапа, гран-при Венгрии 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda – 265 pts Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes – 189 pts Шарль Леклер 16 Ferrari – 162 pts Карлос Сайнс 55 Ferrari – 154 pts Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes – 149 pts Льюис Хэмилтон 44 Mercedes – 125 pts Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda – 124 pts Джордж Расселл 63 Mercedes – 116 pts Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes – 45 pts Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes – 24 pts Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari – 22 pts Юки Цунода 22 RB Honda – 22 pts Даниэль Риккардо 3 RB Honda – 11 pts Оливер Беармен 38 Ferrari – 6 pts Пьер Гасли 10 Alpine Renault – 6 pts Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari – 5 pts Алекс Албон 23 Williams Mercedes – 4 pts Эстебан Окон 31 Alpine Renault – 3 pts

Кубок конструкторов после 13 этапа, гран-при Венгрии 2024