У звезды сериала "Острые козырьки" появился двойник: сколько он зарабатывает (фото)

Отец двоих детей Скотт Блоуэр никогда не планировал зарабатывать на своей внешности. Однажды его дочь заметила поразительное сходство с ирландским актером Киллианом Мерфи и предложила надеть кепку Томми Шелби.

Отец двоих детей Скотт Блоуэр внезапно стал двойником Томми Шелби, главного героя сериала о гангстерах "Острые козырьки", которого сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Блоуэру 52 года, ему предлагали 12 600 долларов за появление на светском мероприятии на фоне ажиотажа вокруг сериала. Мужчина никогда не планировал заниматься подработкой в качестве двойника, но однажды его дочь-бармен сказала ему о невероятном сходстве с 48-летним Мерфи.

Большая часть работы Скотта Блоуэра состоит из благотворительных мероприятий и появлении на телевидении

Скотт Блоуэр решил попробовать: надел кепку и костюм на уникальную подработку и далее появлялся в роли культового персонажа на многих тусовках.

"У меня было множество предложений: от рекламы до музыкальных клипов. Мне предложили более 12 000 фунтов за участие в мероприятии в Южной Корее. К сожалению, мне пришлось отказаться, у меня не было времени на это. Где бы я ни был, меня останавливают люди, думая, что я — Киллиан Мерфи. Даже когда я говорю "нет", они все равно просят сфотографироваться", — рассказал двойник актера.

Большая часть работы Блоуэра состоит из благотворительных мероприятий и появлении на телевидении.

Напомним, американский и французский актер Тимоти Шаламе участвовал в конкурсе своих двойников в Нью-Йорке, но проиграл. Победа и приз в 50 долларов достались 21-летнему Майлзу Митчеллу, он пришел в костюме Вилли Вонки.

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